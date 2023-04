Wie man in Mittelbaden mehr Frauen für die Kommunalpolitik gewinnen will

Wir wollen gerade auch junge Frauen für Kommunalpolitik gewinnen, die berufstätig sind und Kinder haben. Aber oft ist deren Mehrfachbelastung so groß, dass sie ein kommunalpolitisches Mandat gar nicht in Betracht ziehen. So wollen wir beispielsweise in der Seminarreihe auch darüber informieren, was an Entschädigung möglich ist und Tipps geben zur Vereinbarkeit von Familie und Mandat. Außerdem wollen wir durch Information das Selbstvertrauen der möglichen Bewerberinnen stärken, ihnen aufzeigen, dass sie durchaus geeignet wären für so ein Amt. Denn daran hapert es bei Frauen oft: Wo Männer sagen, ‘Klar kann ich das’, überlegen die Frauen meist, ob sie dafür nicht noch einen Kurs bräuchten.