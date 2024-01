Das möchte ich die Rastatterinnen und Rastatter gerne selbst entscheiden lassen. Daher haben wir eine Umfrage auf der Website der Stadt Rastatt gestartet , bei der die Wünsche der Einwohnerschaft erfragt werden. In jedem Fall will ich stärker in den direkten Dialog vor Ort gehen, ob auf dem Wochenmarkt, im Ortsteil oder Stadtteil. Außerdem will ich auch digitale Kommunikationskanäle anbieten – wenn es gewünscht wird. Wichtig ist mir, schnell, direkt und unbürokratisch erreichbar zu sein.