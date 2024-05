Wie Tänzerinnen in Rastatt einem Musikklassiker Leben einhauchten 

Bienchen hüpften über die Bühne, Schmetterlinge breiteten elegant ihre weißen oder orangefarbenen Flügel aus, Blumenmädchen hielten ihre Ranken in die Höhe: Es war Frühling – auch ohne Programmheft für jeden in der ausverkauften Aula des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums (LWG) zu sehen. Das Concerto Grosso „Die vier Jahreszeiten“ bildete in diesem Jahr die musikalische Grundlage für die Kooperation zwischen dem Studio TanzRaum Rastatt und dem LWG, ergänzt durch zeitgenössischen Elektroniksound.

Körper in voller Harmonie mit der Musik

Was die 140 Mitwirkenden auf die Bühne brachten, war ein Fest für die Augen. Die modernen und altersgerechten Choreografien machten immer wieder Staunen, ob der konzentrierten Arbeit, die die Tanztrainerinnen im Vorfeld geleistet hatten. Es waren ja nicht nur die Bewegungen jeder einzelnen Tänzerin, die Körperspannung jeder Einzelnen, die die Mädchen und jungen Frauen zu lernen und zu üben hatten, auch die Choreografie in der Gruppe musste für ein harmonisches Ganzes stimmen und überdies noch Spaß machen – den Tänzerinnen und Zuschauern.

Verantwortlich für die Choreografien waren neben Romina Becker, der Leiterin des Tanzstudios, Julia Holzmüller, Xenia Müller bei ihrem Solo-Auftritt als Spinne, Olga Noskova-Beck, Julia Predel und Daniela Wörner. Vom klassischen Ballett bis zu modernem Ausdruckstanz hatten sie aus einer großen Bandbreite verschiedenster Tanzgenres zusammengestellt, was die Akteurinnen mit Charme und Eleganz auf die Bühne brachten. Auch die farbenprächtigen und kreativen Kostüme (Inga und Romina Becker und Julia Predel) hatten ihren Anteil an diesem zauberhaften Panoptikum, das Grashüpfer, eine Schildkröte, den Osterhasen oder eine Spinne aus dem Backstage hervorzauberte. Die ausdrucksvollen Texte von Mascha Kaléko, einstudiert von Schauspieler Hendrik Pape, hatte Klara Kunz (LWG) eingesprochen.

Von der Hitze in Paris bis zum Tropfen der Eiszapfen – alles wird getanzt

Ausdrucksvoll ist das Stichwort, das zu allen Darbietungen passt, sei es jetzt Frühling, Sommer, Herbst oder der Winter – der trotz Kälte viel Spaß bereiten halten kann, wie die turbulente Schneeballschlacht oder das Schneemannbauen lebendig zeigten. Hitze und eine Reise nach Paris – sehr gelungen, wie die elegante Atmosphäre der französischen Hauptstadt eingefangen wurde – oder das Wachsen und Reifen der Natur in der Szene der Samenkörner, die sich unter einem Gazetuch regten, die Vielfalt des Sommers wurde in den Szenen lebendig.

Ebenso bunt und abwechslungsreich der stürmische Herbst mit seinen tanzenden Blättern oder der filigranen Spinne. Das Tauen der Eiszapfen gehört zu den bemerkenswertesten Sätzen von Antonio Vivaldis Concerto Grosso und es wurde in ein ganz besonderes „Bild“ umgesetzt: Auf drei Ebenen tanzten die ganz in weiß gekleideten Mädchen, ahmten das Tropfen der Eiszapfen nach, die sich bei Tauwetter wieder in Wasser lösten. Das gesamte Programm erforderte einen Spagat zwischen Konzentration und Freude an der Bewegung, den die Mädchen wunderbar aushielten.