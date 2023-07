Volker Kek will bei der Oberbürgermeisterwahl in Rastatt antreten. Auch wenn dies eine Persönlichkeitswahl ist, geht es dabei doch um die Rolle der AfD.

OB-Wahl in Rastatt

Eins steht schon mal fest: Mit der Kandidatur des AfD-Mannes Volker Kek ist der OB-Wahl in der Großen Kreisstadt Rastatt überregionales Interesse sicher. Schließlich geht es hier nicht nur um eine weitere Bewerbung. Sondern auch darum, dass die AfD, die sich nach jüngsten Umfrageergebnissen im Aufwind sieht, weiter auslotet, wie weit sie sich in der Mitte der Gesellschaft verankern kann.

Die Gesellschaft muss wiederum ausloten, wie sie damit umgeht. Mit einer Partei, die sich selbst in weiten Teilen bürgerlich-konservativ sieht, aber vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird.

Wer diese Beobachtung als rein politisch motiviert abtut, übersieht, dass auch das Verwaltungsgericht Köln im vergangenen Jahr nach einer Klage der Bundes-AfD festgestellt hat, dass es „ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei“ gebe.

Politische Färbung lässt immer auf Schwerpunktsetzung schließen

Für Volker Kek mag all das nicht zutreffen. Tatsächlich ist er in dieser Hinsicht in den kommunalpolitischen Gremien Rastatts bisher auch nicht auffällig gewesen, sondern sachlich orientiert. Und eine OB-Wahl ist eine Persönlichkeits- und keine Parteienwahl. Kek bezeichnet sich selbst als konservativ-liberal, sieht sich CDU- und FDP-nah.

Dennoch ist der 69-Jährige bei der AfD engagiert, und zwar nicht nur als einfaches Mitglied, sondern ist an exponierten Stellen für sie in der Region tätig. Die politische Färbung lässt in der Regel immer auf entsprechende Schwerpunktsetzungen auch vor Ort schließen.

Dass Kek bei der OB-Wahl antritt, ist sein gutes Recht. Welchen Erfolg er damit hat, das entscheiden die Wähler.