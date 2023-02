Stadtgespräch

Wie viele Rastatter kann der Bürgerentscheid zum Klinikum an die Urne locken?

Gleich zweimal sind die Bürger im Landkreis Rastatt in diesem Jahr an der Reihe, selbst eine politische Entscheidung zu treffen. In Rastatt lautet die spannende Frage: Wer macht mit?