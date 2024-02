Der eine oder andere Kunde war wohl schon enttäuscht, als er den Verkaufsautomaten an der Ortseinfahrt plötzlich nicht mehr vorfand. Doch das Angebot besteht weiterhin.

Freunde eines gepflegten Frühstückseis aus heimischer Produktion pilgern seit vier Jahren nach Plittersdorf. Gleich nach der Ortseinfahrt stand ein Verkaufsautomat für Eier und Wurstwaren. Nun ist die mechanische Einkaufsstelle in die Seefeldstraße umgezogen.

Plötzlich gab es am Ortseingang von Rastatt-Plittersdorf keine Eier mehr

Der Schock saß beim einen oder anderen Fan der Plittersdorfer Hühnerprodukte tief. Wie gewohnt fuhren sie in das Rieddorf, wo an der Fährstraße die kleine Hütte mit dem Automaten stand. Doch schon vom Auto aus war klar: da gibt es keine Eier mehr, nur noch Süßigkeiten – in einem neuen Automaten. Frustriert drehte der eine oder andere Eierkunde ab.

Wer sich die Mühe macht und die neue Situation genauer unter die Lupe nimmt, entdeckt an der linken Seitenwand der Automateneinhausung jedoch ein kleines Plakat mit der Aufschrift: „Wir ziehen um“. Auf Nachfrage dieser Redaktion klärt einer der Mitinitiatoren der Rieder Automaten GbR und der Rieder Hühnermobil GbR, der Wintersdorfer Tierarzt Dr. Michael Götz, den Umstand auf.

Thomas Fritz zog sich aus dem Geschäftsmodell zurück

Bisher stand die erfolgreiche Verkaufsmaschine an der Fährstraße auf dem Grundstück von Thomas Fritz, der gemeinsam mit Michael Götz sowie Nicolai und Dominic Bühler Idee eines Hühnermobils entwickelte, die dann 2019 zur Gründung der Rieder-Hühnermobil-Gesellschaft führte.

Fritz, auch als Hobbybauer aktiv, war für das Auffüllen des Automaten zuständig und Ansprechpartner für die Kundschaft, wenn etwas nicht klappte. Er zog sich nun aus dem Geschäftsmodell Hühnermobil/Eierautomat zurück und betreut daher auch das Warenausgabegerät nicht mehr.

Nicolai Bühler befüllt und wartet den Lebensmittelspender nun. Die Freunde dieser etwas anderen Eier müssen nach der Plittersdorfer Ortseinfahrt einfach nach links in die Seefeldstraße einbiegen, und nach wenigen hundert Metern sehen sie linker Hand vor der Hausnummer 33 das charakteristische Häuschen.

Drei Hühnermobile sind rund um Plittersdorf im Einsatz

Mittlerweiler hat die Eiermobil GbR drei Hühnermobile, die rund um Plittersdorf von rund 340 Tieren bewohnt werden. Deren Produkte gibt es auch an einem Automaten vor der Wintersdorfer Tierarztpraxis von Michael Götz zu kaufen.

Die Idee zu der etwas anderen Hühnerzucht erläuterten die Initiatoren unserer Redaktion in einem früheren Bericht. „Immer mehr Menschen legen Wert auf ökologisch und nachhaltige Lebensmittel; mit unseren Eiern erfüllen wir diesen Anspruch“, sagte Michael Götz.

Die Bewohner der Hühnermobile sind keine Hybridhühner, keine reinen Legetiere, die unnatürlich viele Eier legten, nämlich 250 bis 300 im Jahr. Die Rieder Hühner bringen es auf 180 bis 200 Eier, so der Tierarzt. Sie können im Gegensatz zu den Legetieren auch gegessen werden.

Geschäft läuft unterm Strich rentabel

Wer eine Rieder Eier-Schachtel öffnet, sieht Hühnerprodukte unterschiedlicher Größe und Farben. Dies liegt an den verschiedenen Rassen, die die Rieder Hühnerfreunde züchten.

Die Hühnermobile und die Automaten sind offenbar erfolgreich. „Wir sind zufrieden, es soll ja unterm Strich auch etwas hängenbleiben, das tut es“, sagt Michael Götz. Einen Stundenlohn allerdings dürfe man da nicht veranschlagen.