Wo Loriot in Rastatt noch stundenlang hätte weiteressen können

Komiker Loriot, der am 12. November seinen 100. Geburtstag feiern würde, hat auch in Rastatt Spuren hinterlassen – im Gästebuch eines bekannten Feinschmeckerlokals.

Derzeit ist der 2011 verstorbene Humorist „Vicco“ von Bülow, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Loriot“, wegen des bevorstehenden hundertsten Geburtstags am 12. November in aller Munde.

Auch in Rastatt hat er seine Spuren an besonderer Stelle hinterlassen, wie ein Blick in die Gästebücher des Feinschmeckerlokals Katzenberger’s Adler in der Ludwigvorstadt zeigt. Diese hatte Irmgard Katzenberger im September 2007 dem Landkreis Rastatt überlassenen.

Neben Prinz Philipp und Marc Spitz

Dort findet sich in der „Nachbarschaft“ des Prinzen Philipp von England und des siebenfachen amerikanischen Goldmedaillen-Gewinner Marc Spitz auch ein besonders herzlicher und schöner Eintrag.

Ende Juni 1977 ließ es sich Loriot, wie so viele Prominente, nicht nehmen, sich vom „Vater der badischen Küche“, Rudolf Katzenberger, lukullisch verwöhnen zu lassen.

Beherrscht wird die Seite im Gästebuch von einem besonders netten Knollennasenmännchen.

Loriot muss es besonders geschmeckt haben, denn er hätte nach dem „unvergesslichen“ Mittagessen weitermachen können. Ein besonderer Dank ging an den 1999 verstorbenen Sternekoch Rudolf Katzenberger und dessen Mannschaft.

Mehr zum Thema Brandenburg an der Havel Steinmeier würdigt Loriot zum 100.

Verwahrt werden die äußerst interessanten Adler-Gästebücher im Kreisarchiv. Den „Schwarzen Adler“ im Dörfel gab es bis 1989. Heute wird er unter dem Namen „Da Franco“ weitergeführt.