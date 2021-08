Workshops zu Klimaschutz im Landkreis Rastatt wegen zu wenig Interesse abgesagt

„Teilnehmen – Mitgestalten – Klima schützen!“, steht noch voller Zuversicht in dicken Lettern auf der Homepage der Energieagentur Mittelbaden geschrieben. Wie wichtig es ist, das Klima zu schützen, zeigt sich gerade in diesen Tagen an der verheerenden Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Seit einem Jahr erarbeitet Klimaschutzmanager Simon Friedmann für den Landkreis Rastatt mit Unterstützung der Energieagentur Mittelbaden ein Klimaschutzteilkonzept, das sich an der kommunalen Wärmeplanung orientiert.