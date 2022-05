Zensus im Landkreis Rastatt: Interviewer stoßen mitunter auf Überraschungen

Für den heutigen Bürger ist es glücklicherweise einfacher als in biblischen Zeiten. Unter der Regierung des römischen Kaisers Augustus musste sich zur Volkszählung jeder in seine Geburtsstadt begeben. Josef aus Nazareth reiste mit Maria nach Bethlehem. Die Bürger im Landkreis Rastatt haben es einfacher. Bei ihnen klingeln bis Juli die Interviewer der Zensus-Erhebungsstelle des Landratsamtes für eine fünf- bis zehnminütige Befragung an der Haustür.

37.000 Personen im Landkreis Rastatt sind auskunftspflichtig. „Sie wurden per Zufallsprinzip ausgewählt“, berichtet Serkan Akkurt, der Leiter der Zensus-Erhebungsstelle für den Landkreis Rastatt. „Die Ergebnisse der Befragung werden auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Deshalb werden nur zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung befragt.“

250 Erhebungsbeauftragte – so heißen die Interviewer offiziell – braucht der Landkreis für die Aktion in den nächsten Wochen. Die Rekrutierung dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter gestaltet sich schwierig. „Anfang März hatten wir diese Zahl fast erreicht“, berichtet Akkurt. „Anschließend gab es allerdings eine ganze Reihe von Absagen.“ Vor zwei Wochen startete die Behörde einen neuen Anlauf, um Interviewer zu gewinnen. Akkurt ist immer noch auf der Suche.

Zensus unter Corona-Bedingungen Pflicht: Die Teilnahme an der Haushaltsbefragung ist für die ausgewählten Bürger verpflichtend. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann telefonisch einen alternativen vereinbaren. „Wer überhaupt nicht reagiert, dem droht eine Geldbuße“, berichtet Serkan Akkurt, Leiter der Zensus-Erhebungsstelle für den Landkreis Rastatt. Der Fragebogen wird im Mahnverfahren außerdem hinterhergeschickt. Corona: Die Corona-Zahlen sind nach wie vor hoch. Deshalb haben viele Bürger Bedenken, einen Interviewer in ihrer Wohnung zu empfangen. Serkan Akkurt hat für die Sorgen Verständnis. „Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt“, erklärt er. Den Interviewern werde empfohlen, eine Maske zu tragen. Außerdem können die kurzen Fragen an der Haustür beantwortet werden. uc

Nicht nur die Mitarbeiter sind neu, seine ganze Behörde ist es ebenfalls. Zensus-Erhebungsstellen sind keine Dauereinrichtungen, sondern Projekte. Einen Zensus gibt es nur einmal im Jahrzehnt, zuletzt 2011. Wegen Corona wurde die jetzige Zählung um ein Jahr verschoben. Die Zensuserhebungsstellen werden jeweils neu für den Projektzeitraum von rund zwei Jahren eingerichtet. „Bei uns ist so gut wie kein Mitarbeiter dabei, der bereits vor zehn Jahren mitgemacht hat“, sagt Akkurt.

Die Interviewer erhalten für ihre Arbeit eine steuerfreie Aufwandsentschädigung in der Größenordnung von 800 Euro. Das Honorierungskonzept ist komplex. Geld gibt es für jede beantwortete Frage. „Wenn ein Bürger die Antwort auf eine Frage verweigert, gibt es weniger Geld“, sagt Akkurt.

Jeder Interviewer soll rund 130 Bürger befragen. Allerdings ist seine Arbeit damit längst nicht erledigt. Eine wesentliche Aufgabe des Zensus ist die Entdeckung von „Karteileichen“, wie Akkurt sagt.

Abweichung zwischen Zensus-Daten und Zahlen der Kommunen

Theoretisch sollte das Einwohnermeldeamt jeder Kommune exakt wissen, wie viele Menschen in der Gemeinde leben. Der letzte Zensus 2011 hat aber klar gezeigt, dass das nicht funktioniert. In Bühl lebten nach Ergebnissen dieser Zählung beispielsweise rund 1.000 Bürger weniger als vermutet. Das hatte handfeste kommunalpolitische Konsequenzen: Der Gemeinderat schrumpfte.

Die Gründe für diese Abweichungen zwischen den Melderegistern in den Rathäusern und der Realität sind offensichtlich. Immer wieder ziehen Menschen aus einer Gemeinde weg, ohne sich umzumelden, oder sterben, ohne dass dies dem Einwohnermeldeamt bekannt wird.

Die Interviewer können deshalb nicht unvorbereitet die ihnen von der Zensus-Erhebungsstelle zugewiesenen Adressen aufsuchen. Sie müssen im Rahmen einer Begehung vorab feststellen, ob die überhaupt noch existieren. Mitunter stehen die Interviewer statt vor einem Einfamilienhaus vor einer Brache oder es ist längst ein Mehrfamilienhaus entstanden.

In zweiten Schritt werfen die Interviewer einen Brief in den Briefkasten, in dem sie ihren Besuch zu einem bestimmten Termin ankündigen. Inzwischen sollten diese Briefe alle in den jeweiligen Briefkästen sein. Die Interviews haben bereits begonnen. In normalen Haushalten stellen die Interviewer neun kurze Fragen zur Person, lediglich ein Teil der Bürger wird anschließend aufgefordert, in einer Online-Befragung deutlich umfangreichere soziodemografische Fragen zu Beruf oder Bildung zu beantworten.

„Diese Erhebungen sind auch Grundlage für politische Entscheidungen“, sagt Akkurt. „Es geht um den Bau von Kindergärten oder die Zusammenlegung von Schulen.“