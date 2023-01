Boykott der Diskussionsrunde

Zentralklinikum in Rastatt: Bürgerentscheid ist fast in trockenen Tüchern

Eine Bürgerinitiative will in Rastatt einen Bürgerentscheid zum geplanten Zentralklinikum erzwingen. Dafür haben die Mitglieder Unterschriften gesammelt. An einer Diskussionsrunde mit örtlichen Spitzenpolitikern wollen sie nicht teilnehmen.