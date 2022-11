Klimaschutzmanager widerspricht

Diskussion um Zentralklinikum in Rastatt: Klima-Kampf am Münchfeldsee

Eine Bürgerinitiative will den Bau eines Zentralklinikums am Münchfeldsee verhindern. Als eines ihrer Hauptargumente dient eine Klimaanalyse. Diese hatte die Stadt selbst in Auftrag gegeben.