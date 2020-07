140 Millionen Euro investiert

Zentrallager von Edeka an der A5 bei Rastatt wächst

Großbaustelle an der Autobahn: Die Arbeiten am neuen Edeka-Zentrallager haben in den vergangenen Wochen deutliche Fortschritte gemacht. Derzeit wächst das bis zu 28 Meter hohe Gebäude in den mittelbadischen Himmel. Die markant gestaltete Fassade zur A5 hin entsteht.