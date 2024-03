Zeuge meldet Dieb in Rastatt – Polizei nimmt ihn fest

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte die Polizei am späten Sonntagabend in Rastatt einen Dieb festnehmen. Die Polizei teilte mit, dass gegen 23 Uhr ein zunächst unbekannter Mann aus einem in der Münchfeldstraße geparkten Pkw unter anderem Bargeld entwendete und anschließend auf einem E-Scooter flüchtete.

Die Beschreibung des Zeugen führte zur Festnahme

Die genaue Personenbeschreibung des unbekannten Diebes durch den Zeugen führte wenige Minuten später zur vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten zudem das Diebesgut. Außerdem fanden sie eine geringe Menge Rauschgift.

Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass der E-Scooter des Mannes gestohlen war. Nun prüfen die Polizisten, ob der Mann auch für weitere vergangene Diebstähle in Rauental verantwortlich sein könnte. Ihn erwartet die entsprechende Palette an Strafanzeigen.