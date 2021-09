Zeuge stoppt zwei Ladendiebe in Rastatt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagmittag in Rastatt einen Parfumdiebstahl verhindert. Wie die Polizei meldet, beobachtete der Mann gegen 12.30 Uhr, wie zwei 22 und 32 Jahre alte Männer in einem Geschäft in der Bahnhofstraße heimlich mehrere Flaschen Parfum in einem Rucksack verstauten.

Der Mann stellte das Duo und alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Rucksack der Diebe professionell präpariert war, um beim Verlassen des Geschäfts keinen Alarm auszulösen. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befanden sich Parfumflaschen im Wert von knapp 1.000 Euro in dem Rucksack.

Da der 32-Jährige bereits polizeibekannt ist, erwartet ihn womöglich eine Haftstrafe. Gegen beide Männer wird zudem ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.