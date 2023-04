15-Jähriger schlägt und beraubt einen 16-Jährigen in Rastatt

Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch von einem 15-jährigen Bekannten angegriffen und bestohlen worden. Der Jugendliche soll zur Tatzeit ein Messer bei sich geführt haben.

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Mittwochabend auf einem Bolzplatzgelände in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Rastatt eskaliert.

Wie die Polizei mitteilte, schlug ein 15-Jähriger seinem 16-jährigen Kontrahenten ins Gesicht. In der anschließenden Rangelei habe er ihm Bargeld gestohlen. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich bereits im Vorfeld.

Der 15-Jährige trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon. Laut Angaben der Polizei habe er während der Tat ein Messer bei sich geführt. Ob die Waffe bei der Auseinandersetzung eine Rolle spielte, werde derzeit von den Beamten geprüft.

Drei Unbekannte sollen den Vorfall beobachtet haben. Das Kriminalkommissariat Rastatt bittet dringend um eine Kontaktaufnahme und weitere Hinweise zu dem Fall.