Zeugen gesucht: Frau wird in Rastatt von zwei Männern bedrängt und sexuell belästigt

Ein bislang Unbekannter und sein Begleiter haben am Dienstagabend in Rastatt eine Frau unsittlich berührt und belästigt. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Eine Frau ist am späten Dienstagabend in Rastatt von einem Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer gegen 23 Uhr auf Höhe eines Spielplatzes mit ihrem Hund unterwegs.

Ein Mann und sein Bekannter sprachen sie an und bedrängten die Mitte 20-Jährige daraufhin. Einer der beiden zog sie am Arm an sich heran und berührte sie unsittlich. Glücklicherweise reagierte der Hund der jungen Frau, sodass beide Männer gegen 23.15 Uhr von der Badstraße über die Brücke in Richtung Badner Halle flüchteten.

Der Unbekannte sei etwa 1,80 Meter groß, übergewichtig und habe helle, kurze Haare, informierte die Polizei. Er war schwarz gekleidet und trug eine dunkle Bomberjacke. Sein Begleiter sei genauso groß, hätte auch dunkle Kleidung mit Kapuze und Brille getragen. Beide waren zwischen 25 bis 30 Jahre alt.

Wer Hinweise zu den beiden Unbekannten hat, wird gebeten, sich an die Beamten zu wenden.