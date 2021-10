Zeugenaufruf: Verkehrsunfall in Rastatt am 24. September

Bei einem Unfall in Rastatt am Freitag, 24. September, flüchtete der Unfallverursacher und ließ die geschädigte Fußgängerin am Unfallort zurück. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen für die weiteren Ermittlungen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es am Freitag, 24. September, im Kreuzungsbereich der Straßen An der Ludwigfeste und der Lyzeumstraße in Rastatt gekommen, an dem eine Fußgängerin und ein Autofahrer beteiligt waren. Gegen 12.15 Uhr schob eine 18-jährige Frau ihr Rad bei grüner Ampel über die Straße, als der Fahrer des Pkws links abbog und sie erfasste, teilte die Polizei mit.

Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, flüchtete der Unbekannte und ließ die Frau zurück. Von dem flüchtigen Fahrer ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen etwa 18 bis 20 Jahre alten jungen Mann gehandelt haben soll, der mit einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jacke gekleidet war. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen BMW gehandelt haben.