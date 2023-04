Der Karlsruher Zoll hat in einer Rastatter Shisha-Bar eine große Menge an unversteuertem Tabak sichergestellt.

Am vergangenen Donnerstag stellten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe in einer Shisha-Bar in Rastatt eine große Menge an unversteuertem Tabak sicher.

Insgesamt fanden die Zöllner in der Shisha-Bar 118 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak und 240 ml Substitute von Tabakwaren in Form von E-Liquids ohne Steuerzeichen.

Gegen den 31-jährigen Inhaber der Bar wurde noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet und die Tabakwaren von den Beamten sichergestellt.

Der zu erwartende Steuerschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.