Stadt und beteiligte Vereine ziehen rundum positive Bilanz

Zufriedene Gesichter beim Rastatter Stadtfest

Das dreitägige Stadtfest in Rastatt hat Tausende Gäste aus der ganzen Region angezogen. Die Massen feierten ausgiebig und friedlich. Zum kulturellen Höhepunkt am Samstagabend strömten die Massen in den Schlosshof.