Zur Blutspende kommen rund 120 Menschen in die Rastatter Reithalle

Für Beschäftigte beim Blutspendedienst gehören auch Feiertage zu ganz normalen Arbeitstagen. Fünf von ihnen waren am zweiten Weihnachtstag in Rastatt im Einsatz.

Wie ihre Kollegen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen gehören auch die Beschäftigten beim Blutspendedienst zu denjenigen, für die Feiertage oft ganz normale Arbeitstage sind.

Fünf von ihnen waren am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Reithalle im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von sechs ehrenamtlichen Helfern des DRK-Ortsvereines Rastatt, die ihre Freizeit opferten.

Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr hatten etwa 120 Blutspender ihr Kommen angekündigt. „Wir sind schon ab 8.30 Uhr hier und haben alles aufgebaut“, erklärt Bereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow im Gespräch mit dieser Redaktion.

„Seit Corona müssen sich die Spender digital anmelden“, fährt Brüssow fort. Das hat den Vorteil, dass es kaum noch Wartezeiten gibt. „Auch die Leute sind zufriedener seither, weil sie nicht mehr bis zu einer Stunde hierbleiben müssen“, ergänzt Brüssows Kollegin Christiane Schmidt.

Anzahl der Blutspender ist seit Corona gestiegen

Die Spender kommen zu dem vereinbarten Termin hier an und sind danach noch maximal eine halbe Stunde da. Zudem gibt es seit 2020 kein warmes Essen mehr zur Stärkung, sondern Lunch-Pakete zum Mitnehmen, da wegen der Pandemie Versammlungsverbote galten.

Auch deshalb können die Menschen wieder früher gehen. „Dennoch ist die Zahl der Blutspender seither gestiegen“, erklärt Brüssow „denn die Leute wollen helfen, auch wegen Corona“.

Diese Hilfe ist mehr als willkommen, denn alle sieben Sekunden wird in Deutschland eine Blutkonserve benötigt, das sind 15.000 jeden Tag. Und weil Blut bis heute nicht künstlich hergestellt werden kann, wird dies vermutlich auch noch lange so bleiben.

Die Blutspender sind auch deshalb unverzichtbar, weil nur etwa drei Prozent der Menschen die in Deutschland spenden könnten, dies auch tun. Wer mitmachen will muss zwischen 18 und 73 Jahren alt sein und vor jeder Spende einen kleinen Gesundheitscheck absolvieren.

Als Gewinn betrachten Brüssow und Schmidt, dass seit der Pandemie die Reithalle fürs Blutspenden offensteht. „Auch weil hier größere Abstände eingehalten werden können. Früher waren wir in Mehrzweck- oder Sporthallen, das war nicht so praktisch“, betont Brüssow.

Blutspender kommen aus Überzeugung

Zu den Spendern die seit Jahrzehnten dabei sind gehört Dieter Jonda: „Ich habe heute zum 128-Mal Blut gespendet“, sagt er. Angefangen hat der 62-Jährige aus einem Impuls, helfen zu wollen und animiert durch einen Arbeitskollegen.

Seit einigen Jahren begleitet ihn seine Ehefrau Manuela zu den Terminen, die inzwischen auch schon für 50 Blutspenden geehrt wurde. Sie war einmal persönlich betroffen, als ihre Mutter Blutkonserven benötigte.

„Deshalb will ich helfen“, betont sie. Den Weihnachtsfeiertag lassen die beiden nach ihrer Spende mit einem Spaziergang und später bei einem gemeinsamen Essen ausklingen.

Ihre 96. Blutspende lieferte an diesem Weihnachtsfeiertag Heike Schneider aus Haueneberstein ab. Auch sie will etwas für andere tun. „Ich will einfach helfen und hoffe, dass wenn ich einmal in der Situation bin, auch selbst Blut erhalte“, gibt sie als Motivation an.

Sie ist zudem Motorradfahrerin. „Da ist man sowieso näher an der Sache dran“, stellt sie klar. Angefangen mit dem Blutspenden hat sie mit 18 Jahren, dann einige Jahre pausiert um danach wieder regelmäßig vorbeizukommen.

Außerdem sei es für sie ein Ansporn, wenn sie sich in die Lage der Ehrenamtlichen des DRK versetzt. „Die Leute hier arbeiten alle freiwillig, da kann ich mir 15 Minuten Zeit nehmen“, sagt Schneider.

Dass man auch an einem Feiertag vorbeikommen kann findet sie ideal, da man nicht freinehmen muss. „Ich kenne viel zu wenig Menschen, die Blut spenden, dabei ist es so einfach“, sagt sie.