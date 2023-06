Zusammenschluss von BT und BNN steigert Zustellqualität

Es ist ein Ärgernis: Der Kaffee ist aufgesetzt, das Marmeladenbrötchen geschmiert, fehlt nur noch die Tageszeitung, um das Frühstück perfekt zu machen. Was aber, wenn die sich nun nicht wie sonst immer im Briefkasten befindet?

Heutzutage wird es für Verlage in Deutschland zunehmend schwieriger, ihre Abonnenten täglich pünktlich mit der Printausgabe ihres Produkts zu versorgen. Durch die Zusammenführung von Badischem Tagblatt und Badischen Neuesten Nachrichten, soll dies nun aber wieder ein wenig leichter werden.

Zuverlässige Austräger sorgen dafür, dass die Zeitung zum Frühstück auf dem Tisch liegt

Damit die Zeitung morgens pünktlich im Briefkasten landet, braucht es vor allem eines: zuverlässige Austräger. Schon ab 1 Uhr morgens sind diese im Verbreitungsgebiet der BNN und des BT unterwegs – von Achern bis Bruchsal, von Pforzheim bis Karlsruhe.

„Früher war das ein begehrter Job, der innerhalb der Familie weitervererbt oder an gute Freunde weitergegeben wurde, wenn jemand aufgehört hat. Vor 25 Jahren hatten wir noch Wartelisten“, erinnert sich Thomas Greve, Verlagskoordinator bei den BNN.

Leider habe sich dies in den vergangenen fünf bis zehn Jahren geändert. „Es wird immer schwieriger, Austräger zu finden“, bestätigt Mario Regenold, Geschäftsführer der TOP Presse-Service GmbH, die beim Badischen Tagblatt für den Vertrieb zuständig ist. „Der Fach- und Hilfskräftemangel ist auch bei uns sehr deutlich zu spüren. Eine Entwicklung, die vor etwa zehn Jahren ihren Anfang nahm.“

Die Konkurrenz durch Mitbewerber sei groß – es sei nun einmal unbestritten attraktiver, in einem Supermarkt zu normalen Arbeitszeiten Regale einzuräumen, als im Morgengrauen bei Wind und Wetter auf den Straßen unterwegs zu sein.

Weniger Austräger, das bedeutet auch, dass diejenigen, die noch dabei sind, weitere Aufgaben, sprich: mehrere Bezirke bekommen. „Und wenn ein Austräger mehr als einen Bezirk, manchmal drei oder vier, hat, dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig, wenn er mal Urlaub hat oder krank ist“, erklärt Greve. Überhaupt – die Wörter „schwierig“ und „kompliziert“ fallen häufig in diesem Gespräch.

Pünktliche Zeitungszustellung ist keine Selbstverständlichkeit mehr

Die pünktliche Zustellung der Zeitung ist in heutiger Zeit längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Darum werde auch alles getan, um neue Kräfte zu gewinnen: „Wir zapfen alle möglichen Kanäle an, versuchen, alles auszuschöpfen“, sagt Greve. „Aber von einer kurzen Hochphase im ersten Lockdown vor drei Jahren mal abgesehen, hat sich an der Misere nichts geändert“, fügt Regenold an.

In einigen Jahren müsse man sich voraussichtlich damit befassen, ob es überhaupt noch wirtschaftlich sei, die Tageszeitung täglich in Papierform im gesamten Verbreitungsgebiet auszuliefern. „Wo ist die Zustellung noch rentabel und wo hören wir damit auf?“, fragt Vertriebsprofi Regenold. „Wobei wir uns natürlich bewusst sind, dass wir in den Bereichen dann auch an Auflage verlieren werden – wir hoffen, dies durch attraktive Angebote im Digitalabonnementbereich auffangen zu können.“

Bereits heute schon gehen viele Verlage in Deutschland diesen schweren Gang – sie müssen ihren Abonnenten sagen, dass die gedruckte Zeitung fortan nicht mehr zugestellt wird, weil es sich schlichtweg nicht mehr lohnt. Noch sei dies vor allem in sehr dünn besiedelten Gebieten, hauptsächlich in Ostdeutschland der Fall.

E-Paper unter der Woche, die gedruckte Zeitung am Wochenende

Aber auch im BNN/BT-Verbreitungsgebiet gebe es Orte, die so abgelegen seien und in denen die Abodichte so gering sei, dass es sich kaum mehr lohne, sie zu beliefern. Noch könne man sich aber behelfen, indem man den Abonnenten dort Kombi-Angebote unterbreite: „Am Wochenende gibt es die gedruckte Ausgabe, unter der Woche das E-Paper zum Beispiel.“

Auch auf Bundesebene hat man das Problem der Tageszeitungen erkannt: Immer wieder ist die Rede davon, den Verlagen durch Subventionen zu helfen. Diskutiert wird dies bereits seit Jahren, eine Einigung konnte bisher allerdings noch nicht erzielt werden. Greve und Regenold sehen diesbezüglich eher schwarz: „Hoffnungen machen wir uns da keine“, sagt der BNN-Verlagskoordinator. „Wir müssen uns selbst helfen“, meint Regenold.

Etwa durch einen Zusammenschluss, der Kräfte bündelt. Durch die Zusammenführung von BT und BNN kann dies zunächst gelingen: „Die Tatsache, dass wir bei der Zustellung und der Auslieferung jetzt Doppelstrukturen abbauen, wird uns einige Freiräume schaffen und auch die Zustellqualität verbessern“, zeigt sich Greve überzeugt – auch wenn dies sicher nicht für alle Zeiten so bleiben werde. „Ab sofort müssen keine zwei Zusteller mehr zum gleichen Haus laufen, das ist doch schon mal ein enormer Vorteil.“