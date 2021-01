Unser Redaktionsmitglied Nico Fischer kommentiert das Click&Collect-Modell, das seit vergangenen Montag in Rastatt angeboten wird - und unter welchen Voraussetzungen es zum Erfolg werden kann.

Kommentar zu Click&Collect in Rastatt

Mit Click&Collect können Kunden nach einer langen Durststrecke erstmals wieder Einkaufsluft schnuppern. Das System hat aber nur dann eine Chance, wenn viele mitmachen. Immer wieder bleiben Passanten vor Schaufenstern der Geschäfte in der Rastatter Innenstadt stehen und betrachten die Auslagen. Unbeschwert in den Buchhandlungen zu stöbern oder die ausführliche Modeberatung sind im Moment nicht möglich und auch in naher Zukunft unwahrscheinlich.

Die Pandemie hat uns weiterhin im Griff – und auch die allgegenwärtigen Riesen des Onlinehandels nehmen uns mit ihren Verlockungen in die Zange. Der Reiz ist groß, mit einer Anmeldung und wenigen Klicks die Welt des Konsums nach Hause zu holen. Aber: Für eine Zukunft des Einzelhandels ist es wichtig, gerade jetzt zusammenzustehen und die lokalen Händler zu unterstützen.