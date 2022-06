Zusammenstoß zwei Autos in einem Kreuzungsbereich in Rastatt verursacht großen Schaden

Nach einer Kollision zwischen zwei Pkws ist es am Donnerstag in Rastatt zu einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro gekommen. Nach Angaben der Polizei sind alle Beteiligten unverletzt geblieben.

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung der Wilhelm-Busch-Straße zur Plittersdorfer Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer von der Plittersdorfer Straße kommend gerade aus in Richtung Friedrichsring fahren, während ein 47-jähriger Auto-Fahrer auf der Wilhelm-Busch-Straße unterwegs war und seinen Weg gerade aus auf die Hindenburgbrücke fortsetzen wollte.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, war die Ampel wohl nicht in Betrieb. Infolgedessen ist es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen. Während alle Personen ohne Verletzungen davonkamen, entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.