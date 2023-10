Zwei 36-Jährige schlagen in Geschäft in Rastatt auf 23-Jährigen ein

Eine Familienauseinandersetzung hat sich am Donnerstagmorgen in einem Geschäft in Rastatt ereignet. Die Angreifer flüchteten bevor die Polizei eintraf.

Ein Familienstreit zwischen drei Männern ist am Donnerstagmorgen vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße in Rastatt handgreiflich eskaliert. Die Polizei teilte mit, dass es zu turbulenten Szenen in und vor dem Geschäft gekommen war.

Ein 23-Jähriger kam gegen 7.30 Uhr in den Laden und bat darum, die Polizei zu rufen. Zwei 36-Jährige folgten ihm und schlugen auf ihn ein. Wegen seiner Verletzungen musste der 23-Jährige später in eine Klinik. Bei der Rangelei gingen auch einige Flaschen im Weinregal zu Bruch. Holzstöcke und Pfefferspray kamen laut Polizei bei dem Streit zum Einsatz.

Die Polizei fand Drogen bei einem der Männer

Bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Angreifer. Die Polizei ermittelt nun den Hintergrund der Auseinandersetzung und ob ein bei dem 23-Jährigen gefundenes Tütchen mit Drogen etwas damit zu tun hatte.