Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung in Rastatt

Zu einer Kollision zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer ist es am Montagmittag in Rastatt gekommen. Der Rollerfahrer und sein Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto ist es am späten Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 17-jährige Rollerfahrer an der Kreuzung der Alfred-Bräunig-Straße zur Lorenz-Buchdunger-Straße die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Pkws missachtet.

Durch die anschließende Kollision kamen der Jugendliche und sein zwei Jahre älterer Mitfahrer zu Fall und mussten mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-jährige Autofahrer blieb unversehrt.