Zwei Männer geraten in Rastatt aneinander, verletzen sich gegenseitig leicht

In einem handgreiflichen Streit haben sich zwei Männer in einem Supermarkt in Rastatt gegenseitig leichte Verletzungen zugefügt. Vorher hatten sie sich gestritten. Der Inhalt des Streits ist bis jetzt unbekannt.

In einem handgreiflichen Streit haben sich zwei Männer haben in Rastatt am Dienstagabend gegen 20 Uhr gegenseitig verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der 30-Jährige und der 25-Jährige in einem Supermarkt in der Rauentaler Straße aneinander gerieten. Zunächst beleidigten sie sich gegenseitig, bevor der Streit schließlich handgreiflich eskalierte.

Die beiden Männer packten und schubsten sich und schlugen sich mit den Fäusten. Beide Kontrahenten wurden durch den Vorfall leicht verletzt, eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst war allerdings nicht notwendig. Die Hintergründe und der genaue Ablauf sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.