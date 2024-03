Zwei Männer greifen mehrere Personen und Polizisten in Rastatt an

Nach einer Schlägerei in Rastatt haben sich zwei Männer am Montagabend gegen die Polizei gewährt. Die Beamten konnten die Angreifer festnehmen.

Zwei Männer haben am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Buchenstraße in Rastatt drei weitere Personen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wehrten sich die Täter anschließend gegen die Polizeibeamten.

Ein 28-Jähriger und ein 33-jähriger Mann attackierten gemeinschaftlich mehrere Personen in Rastatt. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen die Täter ihre Opfer mit der Faust oder mit einem Gürtel. Die alarmierten Polizeibeamten griffen schließlich ins Geschehen ein und konnten die Täter am Tatort feststellen.

Während der Personenkontrolle versuchte der 28-Jährige sich an einen Polizisten von hinten heranzuschleichen und diesen am Kopf zu schlagen. Jedoch konnte dieser Versuch durch das couragierte Eingreifen eines Zeugen abgewendet werden. Die Beamten brachten den 28-jährigen Angreifer schließlich zu Boden und fesselten ihn.

Die Polizei kann beide Angreifer in Rastatt festnehmen

Der 33-jährige Mann versuchte unterdessen den Tatort zu verlassen und ignorierte die Aufforderungen der Beamten stehen zu bleiben. Schließlich konnten die Polizisten auch den zweiten Angreifer fassen. Dieser wehrte sich allerdings vehement gegen die Beamten und leistete Widerstand. Dabei beleidigte er auch die Rastatter Polizisten.

Bei einem der Männer konnte später ein Atemalkoholwert von mehr als einem Promille festgestellt werden, so die Polizei weiter. Nach einer Nacht auf der Polizeidienststelle wurden die beiden Täter wieder freigelassen. Die beiden erwarten nun mehrere Anzeigen.