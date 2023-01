Zwei Menschen verletzen sich bei Verkehrsunfall in Rastatt leicht

Bei einem Zusammenstoß am Mittwochmorgen in Rastatt kamen zwei Personen zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu dem Unfallhergang.

Ein Taxi ist am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr im Kreuzungsbereich Berlin Ring und Rauentaler Straße in Rastatt mit einem Transporter kollidiert, der auf der Rauentaler Straße in Richtung Autobahn fuhr. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich die Taxi-Fahrerin sowie ein Fahrgast leicht.

Die Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Personen in eine Klinik. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.