Steinbacher Arnold Manz hört als Handball-Verbandstrainer auf

Befürchtet negative Entwicklung in Südbaden

Als Arnold Manz Ende 1992 seine Trainertätigkeit beim Südbadischen Handball-Verband (SHV) aufnahm, konnte er nicht ahnen, dass die Arbeit mit den weiblichen Jugend-Auswahlteams zu einer „Herzensangelegenheit“ werden würde.

Aus dem von Rudi Eckerle initiierten, zunächst als „vorübergehend“ angedachten Engagement – anfangs zusammen mit Peter Hochstuhl – wurden fast 30 Jahre, in denen der Steinbacher die Belange des SHV vertrat. Seit Beginn des Monats Juni ist Schluss damit.

„Ich war der dienstälteste Verbandstrainer. Es war an der Zeit, mich zu verabschieden. Dabei blicke ich dankbar auf die vielen Jahre zurück, in denen ich die Frauen- und Mädchen-Ära im SHV mitgestalten durfte. Ich gehe im Bewusstsein, mich immer konstruktiv, wenn nötig in der Sache aber auch kritisch eingebracht zu haben. Die Mädels standen für mich immer mit höchster Priorität im Mittelpunkt“, sagt der 65-Jährige.