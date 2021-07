Der Streit um den Nationalpark Schwarzwald entzweite sogar Familien

Die Bürgerin aus Baiersbronn ist höchst zufrieden. „Jetzt ist der Muttertag gerettet“, diktiert sie dem Pressevertreter in den Schreibblock. Es geht nicht etwa um das Geschenk der Kinder, auch nicht um die Blumen des Ehemannes, es geht um die Pläne der Landesregierung, im Nordschwarzwald den ersten Nationalpark des Bundeslandes einzurichten.

Zwischen Seewald, Enzklösterle und Bad Herrenalb ist der Widerstand gegen das grün-rote Herzensprojekt groß, obwohl hauptsächlich Staatswald unter Schutz gestellt werden soll. Befürworter des geplanten Nationalparks wie Naturschutzbund und WWF müssen mit ansehen, wie die Stapel der Nein-Stimmen immer größer werden, aber die mit Ja-Stimmen kaum wachsen.

Am Ende haben alle sieben Gemeinden mehrheitlich mit Nein gestimmt, auch wenn die Wahlbeteiligung in einigen Orten ziemlich mager ist. „Das Ergebnis ist eine Riesenklatsche für die Regierung“, betont der Calwer CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Blenke. Doch der Nationalpark kommt trotz des Bürgeraufstandes: Am 1. Januar 2014 wird er offiziell gegründet.