Schon der Blick auf die Liste der Zu- und Abgänge zeigt, dass sich bei Fußball-Oberligist SV Linx vor der anstehenden Saison 2021/22 einiges getan hat. So kann Trainer Thomas Leberer auf 18 neue Spieler zurückgreifen, während elf Akteure das Hans-Weber-Stadion verlassen haben.

Als letzte Neuverpflichtung wurde dabei am vergangenen Wochenende unmittelbar vor Beginn des Trainingslagers auf heimischem Terrain ein alter Bekannter präsentiert: Der zuletzt beim Nachbarn SV Oberachern aktive Jean-Gabriel Dussot, in der Saison 2017/18 maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga und am südbadischen Pokalsieg des SVL beteiligt, ist nach Linx zurückgekehrt.

Coach Leberer kommt die Entwicklung auf dem personellen Sektor entgegen. „Unser Kader war zuletzt doch eng gestrickt. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Quantität und, so hoffe ich, auch mehr Qualität.“