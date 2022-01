Obwohl beim Corona-bedingten Abbruch beide Male auf dem letzten Platz liegend, blieb der TSV Loffenau in der Fußball-Landesliga. So verwundert es nicht, dass viele Experten die Elf von Trainer Sven Huber als ersten Absteiger für diese Saison vorhersagten.

Insbesondere die vergangene Runde nagte schwer an den Verantwortlichen, konnte man doch bis zum Abbruch nur ein Spiel für sich entscheiden und erzielte nur sechs Treffer in zehn Partien. Zudem schlug das Verletzungspech brutal zu, was dazu führte, dass das Team sich nicht Landesliga-tauglich präsentierte.

Drei Punkte Rückstand zum Nichtabstiegsplatz

Trotzdem war Huber vor der Saison vorsichtig optimistisch. Grund hierfür war, dass einige Langzeitverletzte wieder zum Kader stießen und der Verein auch einige Neuzugänge zu verzeichnen hatte. Nach 16 gespielten Partien belegt der TSV zwar „nur“ den drittletzten Platz mit 14 Punkten. Allerdings liegt der erste Nichtabstiegsplatz bei drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz.

Wir haben im letzten halben Jahr einen kleinen Aufschwung zu verzeichnen. Sven Huber, Spielertrainer des TSV Loffenau

Huber sieht sich deshalb auch bestätigt. „Wir haben im letzten halben Jahr einen kleinen Aufschwung zu verzeichnen. Stand heute wird es keinen klaren Abstieg geben und der Verein zeigt, dass er lebt. Wichtig war es auch, dass wir Partien gegen direkte Konkurrenten (Ulm, Ottersweier, Altdorf) für uns entscheiden konnten.“

Probleme im Angriff

Der Plan, die Misere im Angriff mit drei Spielern zu beheben, ist bis dato nicht gelungen. Marius Ganz stand beruflich und gesundheitlich bedingt nur gelegentlich zur Verfügung, während Renato Vrbaslija aus beruflichen Gründen noch überhaupt nicht einsatzbereit war. Das Experiment mit Juvian Tschemeni Emagni muss als gescheitert angesehen werden. Der bullige Stürmer konnte zwar ansatzweise überzeugen, doch wie in früheren Stationen hatte er auch beim TSV seine Nerven nicht im Griff und sitzt momentan eine lange Rotsperre ab.

Es wird eine knüppelharte Restsaison, aber da müssen wir durch. Sven Huber, Spielertrainer des TSV Loffenau

Nach dieser Sperre ist die Mannschaft aber noch enger zusammengerückt. „Wir werden alles versuchen, den Abstieg zu verhindern“, so Huber, der aber einen dünnen Kader zur Verfügung hat. „Es wird eine knüppelharte Restsaison, aber da müssen wir durch, schließlich wollen wir die kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt solange wie möglich aufrecht halten.“ Sollte dies am letzten Spieltag, an dem der TSV spielfrei ist, gelungen sein, wäre dies für uns ein Riesenerfolg.

Nach Rang 14 und 13 in den beiden vergangenen „Abbruch-Saisons“ beendete Christian Coratella seine erfolgreiche Tätigkeit beim FV Ottersweier, in der es von der Kreisliga B bis in die Landesliga aufwärtsging. Kresimir Grbavac, der Macher beim FVO, konnte im ehemaligen Bundesliga-Profi Dubravko Kolinger einen „dicken Fisch“ präsentieren. Unter ihm sollte die Defensive stabilisiert werden. Trotz namhafter Abgänge wurde der Kader durch die Neuzugänge in der Breite verstärkt.

Trotzdem war das einzige Ziel der Verantwortlichen in der Klasse zu bleiben; die Qualität schien vorhanden. Nach 15 gespielten Begegnungen muss man festhalten, dass der Qualitätsverlust der vergangenen beiden Jahre zu groß war, mit den Neuzugängen war dieser nicht zu kompensieren. Die „Seuche“ begann bereits mit der Vorbereitung, in der der Kader durch Corona-Fälle und Urlauber nie komplett war.

Nur ein Sieg und zwei Unentschieden

Das Ergebnis waren Unentschieden gegen Oppenau und Altdorf, bei einem Saisonsieg gegen den SC Offenburg, der Rest waren Niederlagen, wobei der FVO auswärts noch punktlos bei 8:23 Toren ist. So ziert der FVO mit fünf Punkten einsam das Tabellenende und kann eigentlich schon für die Bezirksliga planen. Kresimir Grbavac ließ sich jedoch von den Ergebnissen nicht beirren und verlängerte frühzeitig ligaunabhängig mit Kolinger.

Ich sehe die Spieler in der Pflicht, alles rauszuhauen. Kresimir Grbavac, Sportlicher Leiter des FV Ottersweier

Trotz der fast aussichtslosen Lage ist der Sportliche Leiter positiv gestimmt. „Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Wir als kleiner Verein dürfen uns glücklich schätzen, der Landesliga anzugehören. Genau deshalb und weil die Saison noch lang ist, werden wir alles in unserer Macht Stehende versuchen, die Klasse zu halten. Ich sehe die Spieler in der Pflicht, alles rauszuhauen. Die Vorbereitung läuft bereits und alle ziehen gut mit. Wir haben viele Spiele nur knapp verloren. Da brauchst du auch etwas Spielglück, das wir uns in den verbleibenden Partien auch erarbeiten müssen“, sagt Grbavac.

Während die beiden besten Torschützen Ali Mamaar Kouadri (5 Tore) und Johannes Herkert (3) auch weiterhin für den FVO auf Torejagd gehen, stehen Anil Özenc (Stadelhofen), Erkan Büyükkör (SV Sasbach) und Meller Aziz (Friesenheim) ab sofort nicht mehr zur Verfügung.