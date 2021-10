Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Altensteig-Überberg

Eine Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Altensteig-Überberg am Montagabend gegen 22.30 Uhr. Der Verursacher war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend in Altensteig-Überberg gekommen, bei dem sich eine 58-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Ein 26-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 22.30 Uhr die Friedhofstraße und missachtete an der Kreuzung mit der Simmersfelder Straße die Vorfahrt der Opelfahrerin, teilte die Polizei mit.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde die 58-Jährige leichtverletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch beim 26-Jährigen wahrnehmen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Zur Beweissicherung wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.