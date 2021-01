Sonne pur und eine traumhafte Winterlandschaft. Nicht alle Winter-Ausflügler konnten diesen herrlichen Tag in den Höhenlagen genießen. Wegen des anhaltenden Ansturms von Tagestouristen in die Ski- und Wandergebiete im Schwarzwald haben das Land und die Behörden mit schärferen Maßnahmen reagiert.

Während sich in den letzten Tagen die Sonne hat kaum blicken lassen verwandelte sich am vergangenen Wochenende der Nordschwarzwald in ein Winter-Wunderland. Trotz des Appells von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vom Freitag - „Die Menschen müssen wissen, dass wir sie wieder nach Hause schicken, wenn es im Schwarzwald zu voll wird“ - suchten wieder unzählige Winter-Ausflügler den Weg zu den beliebten Ski- und Wandergebieten des Nordschwarzwaldes.

Leider war für viele der lange Anfahrtsweg umsonst und sie mussten an den Sperrstellen umdrehen. Wie schon am Dreikönigstag wurden auch an diesem Wochenende von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren und der Polizei Zufahrtsstraßen abgesperrt.

+8 +6

Sperrung am Samstag zunächst kurzfristig aufgehoben

Die Sperrung am Samstag wurde bereits um 9.30 Uhr eingerichtet. Kurz vor 12 Uhr wurde die Sperrung kurzzeitig, nachdem sich die Parkplatzsituation im Höhengebiet etwas beruhigt hatte, aufgehoben. Aber bereits um 13 Uhr wurde der Sperrpunkt am Ortseingang in Ottenhöfen wieder eingerichtet.

Technik und Ortskenntnis stellten die Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ottenhöfen, die Ansprache der Ausflügler oblag den Polizeibeamten, erklärt Hans-Jürgen Decker, Bürgermeister der Gemeinde Ottenhöfen. Am Sonntag gab es ebenfalls und vergleichbare Sperrungen der Zufahrten zur B500.

Zudem wurde von Einsatzkräften der Polizei die Schwarzwaldhochstraße scharf überwacht. So war es wieder möglich, schnell bei Parkverstößen eingreifen zu können. Aber nicht nur Verkehrsverstöße waren im Fokus der Beamten, es wurden auch wieder die Einhaltung der Corona-Verordnungen kontrolliert.

Für uns ist es sehr wichtig in der Natur zu sein. Der Schnee ist ein echtes Erlebnis. Junger Familienvater aus Mannheim

Die Winter-Ausflügler, die es auf den Berg geschafft haben durften, sich über ein herrliches Paradies aus Schnee und Eis freuen wie eine junge Familie aus Mannheim. „Für uns ist es sehr wichtig in der Natur zu sein. Der Schnee ist ein echtes Erlebnis“, so der junge Vater. Ein Paar aus Stuttgart mit einem jungen Husky erfreute sich ebenfalls an den tollen Bedingungen. „Für unseren Hund ist das gerade alles ein großes Abenteuer hier im Schnee“ erzählen die beiden freudig. Auch ein Ehepaar aus der Region hatte große Freude an den hervorragenden Bedingungen für den Ski-Langlauf.

Alle waren sich einig, dass die Maßnahmen erforderlich sind. Mit genügend Abstand und Einhaltung der Hygiene steht einem Erlebnis im Schnee nichts im Wege, so der Tenor.