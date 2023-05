Warum die IG Metall in Gaggenau vehement Mitbestimmung fordert

Es ist ein Bekenntnis: „Solidarität bewegt“ lautete das Motto für die Maifeier der IG Metall in Gaggenau. Die Gewerkschafts-Bevollmächtigen zeichneten in ihren Ansprachen ein düsteres Bild.

„Solidarität bewegt“: unter diesem Motto stand die Maifeier der Industrie-Gewerkschaft Metall (IGM) Gaggenau, die traditionsgemäß auf dem Rathausplatz stattfand. Hierzu konnte die Erste Bevollmächtigte Claudia Peter neben Gewerkschaftsmitgliedern und zahlreichen Politiker aus Bund, Land und Kommune den neugewählten Gaggenauer Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) begrüßen. Neben der Maiansprache von Claudia Peter und Bodo Seiler gab es Musik. Das Duo „2cool“ (Maike Oberle und Gerald Sänger) unterhielt die Besucher.

Auch Raum für persönliche Gespräche

Ferner wurde Kulinarisches sowie Spiel und Spaß für Kinder geboten. Nicht zuletzt gab es Raum für persönliche Gespräche. Solidarität sei eine zutiefst gewerkschaftliche Überzeugung, betonte Claudia Peter. „Wenn wir gemeinsam Themen angehen, dann können wir Ziele erreichen.“ Es bedeute nicht, den einzelnen Menschen vereinheitlichen oder sogar unkenntlich zu machen, sondern es seien die vielen verschiedenen Menschen, die sich bewusst zusammenschließen und gemeinsam Stärke zeigen.

„Während wir heute hier zusammenkommen können und unseren Tag feiern können, sieht es anderorts auf der Welt doch sehr düster aus“, betonte der Zweite IGM-Bevollmächtigte Bodo Seiler. Kriege und Krisen brächten Leid über die Menschen. „Aber nicht nur Kriege erschüttern uns, auch immer wieder Krisen wie zuletzt das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion, lassen uns sprachlos zurück.“ Krieg, Krisen und eine Pandemie zeigten eines doch deutlich: wie krisenanfällig und verletzlich Deutschland und auch Europa sei.

IGM pocht auf starke Tarifergebnisse

Seiler verwies auf einseitige Abhängigkeiten bei Energie, Rohstoffen und kritischen Gütern. Der Zweite Bevollmächtigte betonte auch, dass in Zeiten von Krisen es starke Tarifergebnisse braucht. „Und wir brauchen Solidarität – gerade dann, wenn Streiks uns ganz persönlich treffen.“

Weitere Themen von Peter und Seiler waren bei der gestrigen Maifeier die Transformation, der Schutz der Tarifverträge und die Mitbestimmung. Letztere sei gelebte Demokratie im Betrieb, sagte Bodo Seiler. Fehlende Mitbestimmung heiße schlicht und ergreifend weniger Demokratie. Claudia Peter ging auch auf die Rente ein. „Wir stellen fest, dass die gesetzliche Rente für viele Beschäftigte nicht mehr reicht.“

Problem mit der Altersvorsorge

An dieser Stelle habe die IGM immer wieder ihre Anforderungen an die Politik formuliert, „ohne große Erfolge zu erzielen“. Einige politische Kräfte sähen die Lösung in mehr privater Altersvorsorge. „Aber dies ist unser Anspruch nicht“, so Claudia Peter. Hinzu komme noch, dass es immer weniger Betriebe gebe, die eine betriebliche Altersvorsorge anböten.

Seiler betonte, dass die Veränderung der Arbeitswelt, die Transformation von den Gewerkschaften gestaltet werden müsse. „Solidarität bewegt, diese Bewegung sind wir, die IG Metall. Wir als größte Gewerkschaft der Welt haben ein Bestreben: die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.“