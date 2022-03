Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und vielen Branchenpartnern sowie Unternehmen und gesellschaftlichen Institutionen, veranstaltet der Bundesverband der Hörsysteme-Industrie (BVHI) jedes Jahr am 3. März den „Welttag des Hörens“. 2022 steht die Kampagne unter dem Motto „WIR geHÖREN ZU dir!“.

Mehr als eine Milliarde junger Menschen weltweit riskieren nach Angaben der WHO einen Hörverlust durch unsicheres Hörverhalten – vor allem in ihrer Freizeit. Um dem entgegenzuwirken, plädieren die WHO und der BVHI zum „Welttag des Hörens“ für akustische Mindeststandards bei Veranstaltungen und in Freizeiteinrichtungen.

Die Musik genießen, aber das Risiko minimieren

Eine durch Lärm verursachte Hörminderung ist dauerhaft. Das Risiko für Hörschäden in der Freizeit ist – gerade in Ländern mit hohen und mittleren Einkommen – besonders hoch. Durchschnittlich 40 Prozent der zwölf- bis 35-Jährigen sind an Veranstaltungsorten schädlichen Schallpegeln ausgesetzt. Sicheres Hören ermöglicht es, Musik zu genießen und gleichzeitig das Risiko von Hörschäden beim Besuch von Clubs, Bars, Konzerten oder Sportveranstaltungen zu verringern.

„Neben der Altersschwerhörigkeit ist Lärm in der Freizeit und im Beruf die zweithäufigste Ursache für einen Hörverlust“, sagt Dr. Stefan Zimmer, Vorstandsvorsitzender des BVHI. „Standards für sicheres Hören können dazu beitragen, die Hörfähigkeit junger Menschen zu schützen und die individuelle Lebensqualität zu erhalten.“

Hörakustiker haben für jede Situation die passende Lösung

„Hörakustiker sind Experten in Sachen Hören und Gehörschutz für Menschen jeden Alters. Wir haben für jede Situation die passende Lösung. Gutes Hören macht Spaß – dafür sorgen wir!“, ergänzt Beate Gromke, Präsidentin der Europäischen Union der Hörakustiker

In der Region finden sich zahlreiche renommierte Betriebe, die zu sämtlichen Fragen und Problemen rund um das Thema „Hören“ behandeln und beraten. BVHI/pr

Diese Unternehmen stehen mit guter Beratung zur Seite:

auric Hörcenter - Bühl

Ob Nulltarif oder exklusiv – das auric Hörcenter hat das passende Hörsystem für Sie. Egal zu welcher Zielgruppe Sie gehören, das Team von auric Hörcenter Bühl freut sich über Ihren Besuch!

auritec Hörgeräte-Akustik GmbH & Co. KG

Der, im Jahr 2011 gegründete, Familien-Meisterbetrieb aus Gaggenau nimmt sich ausreichend Zeit für die Beratung seiner Kunden. Nur eine ganz individuelle Auswahl der Hörgeräte und Hörgeräteanpassung garantiert eine maximale Hörleistung. Hier erhalten Sie zu jeder Zeit eine absolut professionelle Beratung und Unterstützung im Umgang mit Ihrem Hörgerät.

Hörtest, Hörgerät im Ohr oder Hörgerät hinter dem Ohr, Gehörschutz, Lichtsignalanlagen, Wartung von Hörgeräten, fachgerechte Hörgerätereinigung, Batterien und Batteriewechsel für Hörgeräte

www.auritec-gaggenau.de

Hauptstr. 30b, 76571 Gaggenau

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr

Telefon: +49 (7225) 2274

Mail: auritec-gaggenau@t-online.de

Hörgeräte Lorenz

Hörgeräte Lorenz Ihr Hörakustik Meisterbetrieb seit 1982 in Bühl, Kehl, Achern, Rastatt und Ettlingen.

Leistungen: Hörsysteme, kostenloser Hörtest, eigene Werkstatt, eigenes Labor, kostenloses Probetragen

www.hoergeraete-lorenz.de

Hauptstraße 13, 77855 Achern | Hauptstraße 1e, 77815 Bühl | Kronenstraße 5, 76275 Ettlingen | Hauptstraße 95, 77694 Kehl | Kaiserstraße 61, 76437 Rastatt

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon: +49 (7223) 27474

Mail: info@hoergeraete-lorenz.de

HörGut an der Bühlot

HörGut an der Bühlot ist ein inhabergeführtes Einzelunternehmen in der Bühler Innenstadt in freundlichem Ambiente direkt an der Bühlot. Sie bieten moderne Hörsysteme sowie passendes Zubehör, Gehörschutz nach Maß und individuelle Lösungen bei Tinnitus-Beschwerden an. Vereinbaren Sie gerne einen Termin

Leistungen: Hörsysteme, Gehörschutz, Tinnitus, InEar-Systeme für Musiker, auch Hausbesuche möglich

www.hoergut-buehlot.de

Hüfflischer Hof 13, 77815 Bühl

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr und Sa. 9:00 - 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung

Telefon: +49 (7223) 8010784

Mail: info@hoergut-buehlot.de

Jung Hörsysteme GmbH

Wenn Sie individuelle und fachkundige Beratung in angenehmer Atmosphäre rund um das Thema Hören wünschen, dann sind Sie bei der Jung Hörsysteme GmbH an der richtigen Adresse. Die Meisterbetriebe bieten den kompletten Service für besseres Hören. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt auf der professionellen Versorgung mit Hörgeräten und einer umfassenden Nachbetreuung durch ein bestens ausgebildetes Team.

www.jung-hoersysteme.de

Hauptstraße 24, 77839 Lichtenau | Eisenbahnstraße 33, 77815 Bühl | Hauptstraße 65, 76547 Sinzheim | Schulstraße 36A, 77694 Kehl | Hauptstraße 10, 76571 Gaggenau | Kapellenstraße 1, 76437 Rastatt

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten aller Filialen finden Sie online

Telefon: +49 (7223) 8304422 Filiale Bühl

Mail: info@jung-hoersysteme.de

Pavel Hörsysteme

Pavel Hörzentrum Oberkirch, Ihr vertrauensvoller Partner in allen Fragen rund um gutes Hören und mehr Lebensqualität.