Nein, es geht Marco Grimm nicht auf die Nerven, wenn er in regelmäßigen Abständen auf eine Episode in seiner Karriere als Fußball-Profi angesprochen wird, in der er unfreiwillig ein Kapitel kurioser Bundesliga-Geschichte mitgeschrieben hat. Es stört den aus Gaggenau-Hörden stammenden 49-Jährigen auch nicht, dass er dabei stets daran erinnert wird, dass die Story mit einer Niederlage verbunden ist – dies nicht auf dem Rasen, sondern am grünen Tisch.

Für Grimm war und bleibt das Spiel des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt in der Saison 1994/95 vor 60.000 Zuschauern im Waldstadion in jedem Fall etwas ganz Besonderes. Der damalige Vertragsamateur des FCB feierte vor 25 Jahren im Bayern-Trikot sein Debüt in der Bundesliga, das für ordentlich Schlagzeilen sorgte.