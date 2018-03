80 bedürftige Menschen und nur zwei Stück Fleisch

Vor allem Geduld, sehr viel Geduld braucht, wer heute darauf angewiesen ist, seine Lebensmittel von einem der gemeinnützigen Tafelläden zu bekommen.

In Pforzheim füllt sich der Warteraum an diesem Februarmorgen bereits ab vier Uhr in der Frühe, obwohl die Ausgabe der Lebensmittel erst um 10 Uhr beginnt.

Zwei Stück Fleisch und 24 Eier

Bis zu 80 Menschen kommen hierher pro Tag. Dann geht es viel ums Anstellen, Schlangestehen und Ruhe bewahren.

In der Auslage liegen vier Päckchen Eier und zwei Stück Fleisch. Wer an diesem Morgen als Fünfter gekommen ist, weiß schon jetzt: „Der Tag wird wieder vegetarisch.“

934 Tafeln versorgen 1,5 Millionen Menschen

Die Tafeln in Deutschland versorgen rund 1,5 Millionen Menschen mit Lebensmitteln. Sie sind ein Kaleidoskop der Gesellschaft. Bedürftige Rentner treffen hier auf Flüchtlinge, Hartz-IV-Bezieher auf Geringverdiener.

Durch die Entscheidung der Tafel in Essen, zunächst einmal nur noch Neukunden mit deutscher Staatsbürgerschaft aufzunehmen, macht ein Hilfssystem plötzlich Schlagzeilen, das zu einem reichen Industrieland so gar nicht passen will.

Tafeln: Ausputzer der Nation

Die Nationale Armutskonferenz hat das Vorgehen der Essener Tafel als ein „Alarmsignal“ bezeichnet. Die Tafeln dürften nicht länger Ausputzer der Nation sein, erklärte die Diakoniedirektorin in Berlin-Brandenburg, Barbara Eschen, am Dienstag.

Dass es bei der Verteilung knapper, aber preisgünstiger Lebensmittel nicht immer völlig konfliktfrei zugeht, weiß auch Ulrich Ellinghaus, Leiter der Tafel in Bruchsal. „Bei uns drängelt jeder mal“, sagt er.

„Bei uns drängelt jeder mal“

Doch auf die Idee, Drängler und Bedränger an der Staatsangehörigkeit fest zu machen, ist er noch nicht gekommen. „Die Probleme treten auf, wenn aus irgendeinem Grund plötzlich mehr Leute kommen als sonst“, so Ellinghaus.

Eine solche Situation entstand einmal vor drei Jahren, als plötzlich deutlich mehr Flüchtlinge in den Laden kamen als zuvor. Doch der Tafelleiter verfolgt gerne pragmatische Ansätze.

Mehr Kunden – mehr Ware

„Fühlen sich die Älteren bedrängt, dann muss ich die eben als Erste hineinlassen. Und mit ansteigenden Kundenzahlen müssen wir dann natürlich auch mehr Ware heranschaffen.“

Genauso sieht das Hans-Jochen Volmer, der Vorsitzende der Rastatter Tafel. Er berichtet über eine Situation vor eineinhalb Jahren: zu großer Ansturm, zu wenig Waren und zu wenig Personal.

In Rastatt entschied man sich dafür, die Aufnahme von Neukunden sechs Wochen lang auszusetzen.

Nationalität als Entscheidungskriterium

„Dass man nach Nationalität unterscheidet, geht nicht“, sagt er. Und die Kanzlerin gibt dem Mann aus Rastatt indirekt recht. „Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut“, sagte Merkel am Montag in einem RTL-Interview.

Aber die Entscheidung der Ehrenamtlichen in Essen zeigt aus Merkels Sicht auch „den Druck, den es gibt“, und wie viele Bedürftige heute auf Lebensmittelspenden angewiesen seien.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hingegen stellt sich hinter die Essener Entscheidung: „Es ist richtig, dafür zu sorgen, dass es nicht zu einer Verdrängung kommt an der Tafel“, sagte er am Dienstag in Berlin.

Kommunikation ist alles

„Das Geheimnis eines funktionierenden Miteinanders ist die Kommunikation“: An diesen Satz glaubt Wolfhart von Zabiensky, Vorsitzender des Landesverbandes der Tafeln in Baden-Württemberg.

Und mit Kommunikation hat er die Atmosphäre an seiner Tafel in Offenburg offenbar im Griff. „Wir setzen Muttersprachler ein, die sich speziell um Flüchtlinge kümmern“, sagt von Zabiensky.

Natürlich gebe es immer mal wieder Konflikte und wenn sich die Menschen nicht verstünden, dann könne aus einem Missverständnis ein Streit werden.

Muttersprachler als Vermittler

„Deshalb setzen wir auf eine gute Mischung unserer Mitarbeiter, damit die Sprache und die Mentalität aller Kunden vertreten ist und verstanden wird.“

So sei aus einem syrischen Kunden ein wichtiger Mitarbeiter geworden, der seinen Landsleuten das mitunter komplizierte System der Tafel erklären kann.

„In Mannheim funktioniert’s doch auch“

Dass der Druck im Ruhrgebiet vielleicht höher sei als der im Südwesten will von Zabiensky nicht gelten lassen: „Mannheim ist unser Brennpunkt. Und auch von dort habe ich noch keine unlösbaren Probleme gehört.“

Schwierig sei tatsächlich die ständig steigende Zahl der Bedürftigen. Diese habe sich in Offenburg von 2015 bis 2017 praktisch verdoppelt.

Rein statistisch nehme jetzt die Zahl der Flüchtlinge unter seiner Kundschaft wieder ab: „Aber die Menschen bleiben. Die wandern in der Statistik nur aus der Spalte ,Flüchtling’ in den Status ,ALGII-Empfänger’“.

Essen hält an umstrittener Regelung fest

Während man in Baden-Württemberg also keinen Grund sieht, die Staatsbürgerschaft zum maßgeblichen Kriterium bei der Essensausgabe zu machen, hält man bei der Essener Tafel trotz heftiger bundesweiter Kritik an ihrem Aufnahmestopp für Ausländer fest.

Es werde innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Runder Tisch gegründet, um über die künftige Lebensmittel-Verteilung nachzudenken, erklärte der Vorstand des Vereins am Dienstag nach einer außerordentlichen Sitzung.

Fleisch und Eier mit jedem Pass

Es bestehe aber weiter Einigkeit, dass Alleinerziehende, Senioren und Familien mit minderjährigen Kindern im Mittelpunkt stehen sollten, hieß es am Dienstag.

In allen anderen Tafelläden der Republik soll es weiterhin nur um die Bedürftigkeit gehen. Wer dort Fleisch und Eier bekommt, soll nicht von der Staatsbürgerschaft abhängen.

Den Kommentar dazu gibt’s hier: