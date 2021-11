BNN-Adventskalender 2021

Auch in diesem Jahr gibt es wieder etwas zu gewinnen: Der BNN-Adventskalender geht in die dritte Runde. Dank der Unterstützung von namhaften Unternehmen aus der Region haben wir tolle Gewinne zur Verfügung, die wir an Sie weitergeben wollen.

Verkürzen Sie sich die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest mit unserem Adventskalender. Jeder Tag bietet Ihnen die Chance auf einen neuen Gewinn. Lassen Sie sich überraschen.

Täglich ein Türchen öffnen und gewinnen

Die BNN bieten den Lesern aus der Region die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Teilnahmeberechtigt sind daher alle Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet sowie Ihren Wohnsitz in den Postleitzahlgebieten 68xxx – 69xxx sowie 74xxx – 77xxx haben. Genauere Infos finden Sie in den Teilnahmebedingungen.

Eine Auswahl der Gewinne des Adventskalenders in der Übersicht