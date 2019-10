Fridays-For-Future-Aktivisten ziehen am Freitag durch Karlsruhe – Kriegsstraße wird gesperrt

Anzeige

Die jungen Klimaaktivisten von „Fridays For Future“ haben für diesen Freitag wieder eine Demonstration in der Karlsruher Innenstadt angekündigt. Sie rechnen mit 2500 Teilnehmern. Wegen eines Protestzuges wird kurzzeitig die Kriegsstraße gesperrt werden. Und auch die Eltern wollen ein Zeichen setzen.

Treffen wollen sich die Demonstranten am Freitag ab 14 Uhr am Schlossplatz für eine Auftaktkundgebung. Gegen 14.45 Uhr zieht von dort ein Aufzug durch die Stadt.

Die Strecke verläuft wie folgt:

Kreuzstraße – Zirkel – Waldhornstraße – Kapellenstraße – Ludwig-Erhard-Allee – Kriegsstraße – Adlerstraße – Steinstraße – Markgrafenstraße – Karl-Friedrich-Straße – Ettlinger Straße – Finterstraße – Hermann-Levi-Platz.

Die Versammlung endet am Platz vor dem Staatstheater mit einer Abschlusskundgebung. „Lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen das unzureichende Klimapaket der Bundesregierung setzen – so kann es nicht weitergehen!“, schrieb die Karlsruher Fridays-For-Future-Gruppe auf ihrer Facebookseite.

Mehr zum Thema: Mit dabei beim Weltklimastreik in Karlsruhe und Baden

Kriegsstraße wird gesperrt

Während des Aufzugs kann es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Um eine gefahrlose Überquerung des Ettlinger Tors für die Teilnehmenden zu gewährleisten, wird die Kriegsstraße zwischen Mendelssohnplatz und Ettlinger Tor kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das Ordnungs- und Bürgeramt empfiehlt Ortskundigen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen könnte es am Freitagabend kommen, wenn die Radaktivisten der Critical Mass wieder zu einer 13 Kilometer langen Tour durch die Stadt aufbrechen. Thema entlang der Route sind dieses Mal Unfallschwerpunkte, an denen Radler zu Schaden gekommen sind und es noch Nachbesserungsbedarf im Straßenbau geben könnte.

Parents For Future diskutieren am Samstag mit Bevölkerung über „Zivilen Ungehorsam“

Mit den Demonstrationen am Freitag sind die Karlsruher Klimaproteste für diese Woche aber noch nicht zu Ende: Die örtliche Parents-For-Future-Gruppe plant am Samstag eine eigene Kundgebung. In einer Pressemitteilung zeigen sich die Eltern unzufrieden mit der kommunalen und bundesweiten Politik.

Mehr zum Thema: Karlsruher OB stellt Mitarbeiter für globalen Klimastreik im September frei

„Nachrichten über klimabedingte Katastrophen erreichen uns in immer kürzeren Abständen“, schreibt die Gruppe. Der Ruf nach „Aktionen Zivilen Ungehorsams“ werde stärker: „Es reicht nicht mehr aus, wenn die einen demonstrieren, und die anderen regieren so weiter, als läge die Klimakatastrophe in unendlicher Ferne“, so Ingo Laubenthal, Sprecher der Karlsruher Gruppe.

Gezielte Regelüberschreitungen

Parents For Future möchte deshalb am Samstag das öffentliche Gespräch mit den Karlsruher Bürgern suchen und diskutieren, welche Aktionen Zivilen Ungehorsams angemessen wären: „Es hat sich eine Diskussion in der Gruppe entwickelt, wie gezielte Regelüberschreitungen aussehen könnten, damit sie Wirkung zeigen und in der Bevölkerung auch verstanden werden.“ Diese Diskussion möchte die Gruppe laut Laubenthal nun nach außen tragen. Die Kundgebung beginnt am Samstag fünf Minuten vor zwölf auf dem Kirchplatz St. Stephan.