Am Siedepunkt eines Lebenswerks

In der Metallgießerei des Musikgeschäfts wird für gewöhnlich gern in Form gepresst, was für Erfolg geschaffen ist. Als in den 80er Jahren vier forsche Herren daherkamen und glaubten, sie könnten mit einer Band namens „Metallica“ auf den Kopf stellen, was Metal und Rock zu bedeuten haben, sahen die Chefetagen der großen Plattenlabels im Schillerschen Sinn erst einmal Kolosse und Extremitäten heranwachsen – dazu geschaffen, die Regeln ihres Spiels für immer zu ändern.

36 Jahre später hat sich diese Befürchtung nicht nur bewahrheitet: Sie ist global expandiert. Denn in ständiger Rotation um die eigene künstlerische Achse schufen sich „Metallica“ ihr eigenes Genre nicht nur selbst – sie weiteten die Dimensionen zwischen Punk, Metal und Rock fortwährend zu jenem Konzentrat, das James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich und Kirk Hammett langsam aber sicher zu Ikonen ihrer ureigenen Zunft heranreifen ließ.

Eiserne Schwingen der eigenen Geschichte

Wenn in einer brechend vollen Mannheimer SAP Arena ein Rekordpublikum von 14.500 Besuchern beobachten darf, wie das Kollektiv aus San Francisco die eisernen Schwingen der eigenen Geschichte zielsicher ausfährt, ist das aus zwei Gründen die bemerkenswert konsequente Fortsetzung dieses Leitmotivs: Zum einen, weil der Kampf gegen die Konvention das Quartett aus San Francisco auch im 36. Jahr der Bandgeschichte noch im Innersten bewegt, zum anderen aber auch, weil das ständige Streben nach Perfektion nie ermüdende Routine zuließ.

Knallharte Neuzeit-Bretter

Was nicht heißt, dass man sich und seinen Wurzeln nicht treu bliebe. Denn auch nach der ersten Show in der Quadratestadt am 3. Dezember 1984 im Kulturhaus Käfertal eröffnet noch Ennio Morricones legendäre Melodie zu „Ecstasy of Gold“ den Jubelschrei der folgenden 140 Minuten – und gibt dazu allen Anlass. Denn auf der fast schon kompassförmigen Bühne in der Mitte der Arena sind die Granden des Metal ihrer Fan-Familie nicht nur unglaublich nah: Sie wagen sich auch an ein Set, das jenseits von Klassikern wie „Enter Sandman“ und „Master Of Puppets“ historisches Tondynamit wie „Seek & Destroy“ mit knallharten Neuzeit-Brettern wie „Atlas, Rise!“ verwebt.

Epische Feuerfontänen

Wären da nicht die zahllosen beweglichen Multimedia-Würfel, die das Gesehene wie optische Zeugen ins Bild setzen, der Purismus wäre perfekt. Denn „Metallica“ setzen trotz epischen Feuerfontänen („The Memory Remains“) und funkelnden Mikro-Drohnen, die zu „Moth Into Flame“ eindrucksvoll choreographiert durch die Lüfte kreisen, einen dramaturgisch konzisen Auftritt ab, der die Musik und ihre – durchaus historische – Bedeutung klar in den Vordergrund stellt. Am Ende ist es so die härtere Show, die den Anhängern des melodiösen Schwermetalls um die Ohren fliegt, doch gleichsam auch der Siedepunkt eines Lebenswerks – and „Nothing Else Matters“.

von Markus Mertens