Anästhesist im der Schaltzentrale der Macht

Auf dem bisherigen Höhepunkt seiner politischen Karriere erlaubte sich Helge Braun ein wenig öffentliche Freude. „Angela Merkel hat mich heute als Chef des Bundeskanzleramtes vorgeschlagen“, schrieb am Sonntag im sozialen Netzwerk Twitter der Staatsminister bei der Kanzlerin. Braun, der sich auf Twitter meist vornehm zurückhält und eher die Wortmeldungen anderer zitiert, fügte noch hinzu: „Über dieses Vertrauen freue ich mich sehr!“ Danach war wieder Stille.

Helge Braun (Foto: dpa) ist eben kein politischer Lautsprecher. Der in der Öffentlichkeit wenig bekannte, 45-jährige Hesse zieht lieber im Stillen die Strippen. Damit scheint der Mediziner wie gemacht für die Schlüsselrolle, die ihm Merkel jetzt zugedacht hat: Braun wird Nachfolger von Peter Altmaier als rechte Hand der Kanzlerin und neuer Befehlshaber in der Berliner Schaltzentrale der Macht. Als Chef des Kanzleramts könnte Braun sein Steckenpferd, die Digitalisierung, weiter koordinieren. Dabei ist die neue Personalie in der CDU-Führungsriege GroKo-tauglich: Wegen seiner besonnenen Art ist Braun auch bei den Sozialdemokraten geschätzt.

Merkel hält große Stücke auf den Arzt aus Hessen, der von sich sagt, dass er eigentlich immer gut gelaunt ist. Braun kommt aus der Universitätsstadt Gießen, er arbeitete dort und im hessischen Marburg jahrelang als Anästhesist. Der ehemalige Bezirkschef der Jungen Union Mittelhessen zog 2002 erstmals in den Bundestag ein, da war er gerade 29 Jahre alt. Drei Jahre später scheiterte Braun jedoch gegen einen Direktkandidaten der SPD. Bei der Wahl 2009 eroberte er das Mandat zurück – und wurde Staatssekretär im Bundesbildungsministerium.

Braun war schon mehrfach als Krisenmanager im Hintergrund gefragt. In der vergangenen Wahlperiode war er zuständig für die Bund-Länder-Beziehungen und koordinierte für Merkel die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Seine unaufgeregte Effizienz, so liest man, war in jenen bewegten Monaten für die Kanzlerin extrem wichtig gewesen.

Der verheiratete Katholik genießt nach eigener Darstellung in den „raren privaten Momenten“ die Gartenarbeit mit seiner Frau oder den gemeinsamen Einkauf auf den Wochenmarkt. Braun gibt zu, gelegentlich seine frühere Arbeit zu vermissen: „Dann träume ich schon davon, im Notarztwagen zu sitzen“.