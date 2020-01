Streit um Neubau in der Huttenstraße: Ex-Oberbürgermeister Doll greift als Schlichter ein

Anzeige

In die Diskussionen um einen Neubau in der Bruchsaler Huttenstraße kommt zusätzliche Dynamik. Und es steigt die Hoffnung auf konstruktive Lösungen für ein etwas anderes Erscheinungsbild des Baus in Nachbarschaft zu barocken Häusern. Zwischen dem Hauptkritiker des Projekts und der Bruchsaler Bürgerstiftung als Bauherrin gibt es neue Vermittlungsversuche. Durch den Ex-OB Bernd Doll.

Vorsitz im „Aufsichtsrat“ der Stiftung

Auf Anfrage der BNN bestätigte Doll, dass er seit Montag Gespräche geführt hat, „um im Sinne aller Seiten zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen.“ Doll, der bis 2009 Bruchsaler Oberbürgermeister war, ist Vorsitzender des Kuratoriums der Bürgerstiftung. Dieses Gremium bildet eine Art Aufsichtsrat für den vierköpfigen Vorstand.

Dort ist Gilbert Bürk der ehrenamtliche Vorsitzende für das operative Geschäft. Mit Bürk und den Architekten für das Wohn- und Geschäftshaus Huttenstraße 15 sprach Bernd Doll – nachdem er sich schon mit Florian Jung getroffen hatte. Der Historiker und Huttensträßler hat, wie berichtet, öffentlich stark beachtete Einwände gegen das Bauprojekt geäußert.

Kritik mit Unterschriften

Durch manche Formen passe es nicht harmonisch genug in das Ensemble der barocken Wohnhäuser. Der Verein „Bruchsalia“ hatte einen Vortrag von Jung mitorganisiert und dazu aufgerufen, per Unterschrift die Veränderungswünsche gegenüber der Bürgerstiftung zu unterstützen.

Optische Veränderungen an Fassade?

In der vorigen Woche befand sich Doll in Urlaub. Bei der Rückkehr registrierte er die Brisanz des Konflikts. „Und ich habe deshalb die Verpflichtung gesehen, mich einzubringen: Um ein vernünftiges Ergebnis fürs grundsätzliche gute Projekt zu finden und dafür zu sorgen, dass die Bürgerstiftung keinen Schaden nimmt“, sagt der 73-jährige Ehrenbürger.

Die Dollsche Schlichtung sieht vor, dass die Architekten optische Veränderungen vorschlagen und vornehmen, sofern die sich mit dem Gesamtplan und dem Baufortschritt vereinbaren lassen. Betrachtet man die bisherige Diskussion, könnte etwa bei der Sockelhöhe oder der Gestaltung von Traufen und Gesims mehr Rücksicht auf die barocke Nachbarschaft genommen werden.