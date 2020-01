Berufsorientierung beginnt nicht erst kurz vor Schluss

Anzeige

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu beginnen? Spätestens mit der Vergabe der letzten Halbjahreszeugnisse am 31. Januar rückt für viele das Ende der Schulzeit in greifbare Nähe. Gleichzeitig beginnt die Bewerbungsphase für Ausbildungsplätze. Darauf wollen Schulen ihre Schüler bestmöglich vorbereiten, mit unterschiedlichen Ansätzen.

„Zu früh ist es nie, um sich zu bewerben“, weiß Pascal Oechsler, Konrektor der Pestalozzi-Schule in Graben-Neudorf. Gerade Lehrstellen in Großbetrieben seien jedoch schnell besetzt. Punkten kann da, wer durch ein Praktikum bereits einen Fuß in der Tür hat.

Berufsorientierung ist in der Schule ein großes und weites Feld.

Doch wie bereiten die Schulen ihre Schüler auf die Bewerbungen vor? An der Turmbergschule in Weingarten versucht man, bereits die Grundschüler für das Thema Ausbildung und Berufswahl zu sensibilisieren. Rektorin Karin Sebold und ihre Kollegen veranstalten in der fünften und sechsten Klassen Projekttage, bei denen es auch gezielt um die Berufserfahrung der Eltern geht.

Schüler üben im Planspiel den Bewerbungsprozess

„Berufsorientierung ist in der Schule ein großes und weites Feld“, so Sebold. Beim Planspiel „Ready-Steady-Go“ sollen Schüler der achten Klasse Schüler selbstständig Bewerbungsunterlagen erstellen, die anschließend auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft werden. Mit diesen Unterlagen spielen die Schüler dann den Bewerbungsprozess „am eigenen Leib“ durch. Unterstützt wird das Planspiel von Vertretern von Firmen, der Agentur für Arbeit, der Schul-Sozialarbeiterin und Lehrern.

Auch in Graben-Neudorf hat man seit Jahren gute Erfahrungen mit dem aufwendigen Planspiel gemacht. In der Gemeinschaftsschule Eggenstein-Leopoldshafen hat Konrektorin Kristina Schnell statt des ganzen Spiels einzelne Elemente herausgelöst. Dort beginnt die Berufsorientierung mit verschiedenen Schnupper-Praktika in der siebten Klasse.

Auch die Eltern sind ein wichtiger Faktor

Für Schnell ist es jedoch besonders wichtig, auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Ihre Schule veranstaltet deshalb für die Eltern der Schüler in Klasse 8, 9 und 10 einen gemeinsamen Elternabend. Der werde auch gut angenommen, viele Eltern nähmen regen Anteil an der Bewerbungsphase ihrer Kinder.

Pascal Oechsler hingegen beobachtet, dass das Ende der Schulzeit manche Schüler kalt erwischt, auch wegen fehlender Unterstützung aus dem Elternhaus. An der Pestalozzi-Schule gibt es aktuell noch eine Berufseinstiegsberaterin, die besonders Schüler mit schlechten Noten oder schwierigen sozialen Verhältnissen betreut. Acht bis zwölf Schüler erhalten so Hilfe beim Schreiben der Bewerbungsunterlagen, werden für die Bewerbungsgespräche trainiert und oder beim Finden von geeigneten Stellenangeboten unterstützt. Dieses Modell endet jedoch voraussichtlich – es gibt Probleme bei der Finanzierung.

Angst vor einer Blamage?

Grundsätzlich könnten Schüler aber jeden Lehrer um Unterstützung bitten. „Es ist immer gut, mal eine Bewerbung zu lesen“, sagt Oechsler. Viele Schüler würden dieses Angebot jedoch nicht annehmen. Oechsler glaubt, dass so mancher Schüler sich vor dem eigenen Lehrer nicht mit einer schlechten Bewerbung blamieren will und lieber eine Absage riskiert.

Berufswunsch und Realität passen nicht immer zusammen

Seit 2016 gibt es an den Gemeinschaftsschulen das Fach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“. Es soll den Schülern helfen, gezielt die eigenen Stärken und Schwächen herauszufinden. So mancher Berufswunsch scheitere am Ende an der Realität der Noten, weiß Kristina Schnell, das sorge bei den Schülern mitunter auch für Frust.

Ihrer Erfahrung nach ist guter Rat von außen da wichtig. Immer wieder kommen deshalb ehemalige Schüler in die Klassen, um von ihren Ausbildungen und Erfahrungen zu sprechen. „Das ist sehr gewinnbringend“, sagt Schnell, die Schüler stellten bei diesen Besuchen ganz andere Fragen.

Einig sind sich die Schulleiter darin, dass die Schulen die Bewerbungsvorbereitung nicht allein stemmen kann. Schüler und Eltern müssen mitarbeiten.

Am Samstag, 18. Januar, findet von 10 bis 15.30 Uhr die Ausbildungsmesse „Einstieg Beruf“ in der Messe Karlsruhe statt.