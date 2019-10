Karlsruher Eltern machen gegen Ganztagesschulen mobil

Anzeige

Eltern in mehreren Karlsruher Stadtteilen wehren sich gegen verpflichtende Ganztagsschulen und halten an der gewohnten Halbtagsschule fest. Es gibt aber auch Angebote, die mit positivem Beispiel Ängste abbauen wollen.

An der Grundschule Hagsfeld können sich die Mädchen und Jungen den lieben langen Tag sinnvoll beschäftigen. Morgens steht für die 168 Grundschulkinder der Regelunterricht auf dem Programm und an den Nachmittagen gibt es jeden Tag ein geballtes freiwilliges Bildungsangebot mit offenen AGs oder der Betreuung im städtischen Schülerhort.

Medien-AG, Fischereitechnik, Englischstunden

Die von Schülermentoren der Ernst-Reuter-Schule betreute Medien-AG stößt bei den Hagsfelder Grundschülern dabei ebenso auf positive Resonanz wie die Fischertechnik-AG. Ein „echter Renner“ sind laut Grundschulrektorin Sybille Bauernfeind die freiwilligen Englischstunden, in denen 60 Kinder in fünf Gruppen von Lehramts-Studierenden spielerisch an die Weltsprache herangeführt werden.

Die Mehrzahl der Hagsfelder Eltern will die Kinder nicht an vier Nachmittagen in der Woche an der Schule lassen, sondern eine flexible Betreuung. Grundschulrektorin Sybille Bauernfeind

Doch obwohl die Nachmittagsangebote gut angekommen werden und 120 Kinder für die ergänzende Betreuung bis 14 Uhr angemeldet sind, steht für Bauernfeind die Einführung einer Ganztagsgrundschule nicht zur Debatte. „Die Pläne dafür lagen schon in der Schublade. Aber die Mehrzahl der Hagsfelder Eltern will die Kinder nicht an vier Nachmittagen in der Woche an der Schule lassen, sondern eine flexible Betreuung“, sagt Bauernfeind.

Elterninitiativen auch in Grötzingen und Wettersbach

Nicht nur in Hagsfeld machen Eltern gegen die mögliche Einführung einer Ganztagesgrundschule mobil. In Grötzingen wurde eine Elterninitiative für den Erhalt der flexiblen Nachmittagsbetreuung gegründet (die BNN berichteten) und in Wettersbach votierte der Ortschaftsrat wegen der Bedenken aus der Elternschaft gegen den Ganztagesbetrieb an der Heinz-Barth-Schule.

In der Schulentwicklung können wir nichts gegen den Willen der Eltern entscheiden. Schulbürgermeister Martin Lenz

Für die Victor-von-Scheffel-Schule in Knielingen entschied sich die Stadtverwaltung nach zahlreichen Gesprächen trotz des hohen Betreuungsbedarfs – 33 der 41 Schulkinder bleiben dort zum Mittagessen und 20 werden bis 17 Uhr betreut – gegen eine verpflichtende Ganztagesbetreuung. „Die Ganztagesgrundschule ist aus pädagogischen Gesichtspunkten ein sinnvolles Konzept. Aber derzeit ist das Angebot im Stadtgebiet sicherlich gesättigt und in der Schulentwicklung können wir nichts gegen den Willen der Eltern entscheiden“, sagt Schulbürgermeister Martin Lenz. Vor allem in den dörflicher geprägten Randgebieten des Stadtgebiets hielten zahlreiche Eltern noch an der traditionellen Halbtagsgrundschule fest.

Doch längst nicht in allen Ganztagesgrundschulen wird auch das vom Kultusministerium vorgegebene Konzept eines rhythmisierten Schultags mit Nachmittagsunterricht und regelmäßigen Ruhepausen mit Leben gefüllt. In den meisten Schulen können sich die Eltern jedes Jahr von Neuem zwischen Halbtags- und Ganztagsschulbetrieb entscheiden.

Flexible Entscheidung zwischen Halb- und Ganztagsschule

In der Grundschule Wolfartsweier werden alle Schüler zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr gemeinsam unterrichtet. Anschließend gehen die Ganztagsschüler gemeinsam Mittagessen und nachmittags zum Erledigen der Hausaufgaben in die Individuelle Lernbetreuung sowie für Sport oder Musik in die zahlreichen offenen AGs.

Halbtageskinder gehen entweder nach Unterrichtsende nach Hause oder werden kostenpflichtig und ohne Mittagessen bis 13 oder 14 Uhr betreut. „Eine reine gebundene Ganztagsschule ist bei uns derzeit nicht machbar“, sagt Rektorin Gesine Baumstark. Selbst der Vorschlag, die Kinder aus Halbtags- und Ganztagszug zur Entzerrung des straffen Stundenplans einmal in der Woche nachmittags gemeinsam zu unterrichten, scheiterte am Widerstand der Halbtageseltern.

Mittagessen nur für Ganztagskinder?

Doch Kompromisse sorgen mancherorts auch für Kritik. Dass es an den meisten Schulen nur noch für Ganztagskinder ein warmes Mittagessen gibt, wird von Eltern mit Kindern in der ergänzenden Betreuung gerne als Erpressungsversuch vonseiten des Schulträgers gewertet.

Auf der anderen Seite wird der Ganztag ohne rhythmisierte Stundentafel bereits als „Halbtagesschule mit unflexibler Nachmittagsbetreuung“ diffamiert. Einen Mix aus den verschiedensten Betreuungsangeboten gibt es auch in der Schillerschule. Dort geben sich Kinder aus Halbtag, Ganztag, Hort und ergänzender Betreuung die Klinke in die Hand.

Betreuungsbedarf wird wohl weiter zunehmen

In der Grundschule am Wasserturm in der Südstadt-Ost ist der Unterricht dagegen an vier Tagen von acht bis 16 Uhr rhythmisiert. „Bei der Neugründung der Schule konnten wir von Beginn an Fakten schaffen“, sagt Rektorin Eva Studinger. Eltern, die partout keinen Gantzag wollten, könnten ihren Nachwuchs an der Nebenius-Grundschule anmelden und umgekehrt. „Die Eltern waren alle in einer Halbtagsschule und haben manchmal Angst vor neuen Modellen“, so Studinger. Diese Ängste müssten durch positive Beispiele nun sukzessive abgebaut werden.

„Künftig wird der Betreuungsbedarf weiter zunehmen“, prognostiziert Rüdiger Stein einen weiteren Anstieg der Ganztagsgrundschulen. Allerdings verweist der Leiter des Staatlichen Schulamts darauf, dass Schulen das pädagogische Konzept in Eigenregie entwickeln und umsetzen müssten. Dabei sollten die Vorgaben des Kultusministeriums beachtet und vormittags Verschnaufpausen geschaffen werden. Bauernfeind hat auch schon eine Schattenseite des Halbtags ausgemacht: „Die schwierigeren Fälle kriegen wir nachmittags nicht in die Betreuung.“