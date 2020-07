Soziale Berufe bieten Idealisten gute Zukunftsperspektiven

Anzeige

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen dürften auch dem Letzten deutlich gemacht haben, dass gerade soziale und medizinische Berufe systemrelevant und für die Versorgung alter und kranker Menschen überlebenswichtig sind. Der Bedarf an gut ausgebildetem Personal, dass in Kliniken, Arztpraxen, Senioren- und Pflegeheimen zum Einsatz kommt, ist in den vergangenen Jahren gestiegen und es bleibt zu hoffen, dass die gesellschaftliche und politische Wertschätzung sozialer Berufe in Zukunft weiter ansteigt. In jedem Fall haben die vergangenen Monate gezeigt, dass es sich hier um relevante und sinnstiftende Berufszweige mit Zukunftspotenzial handelt.

Die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen

Ein sozialer Beruf ist nichts für Personen, denen ihre Mitmenschen weitestgehend egal sind. Im Gegenteil: Hier sind Verantwortungsbewusstsein, Einsatz und Empathie gefragt. In ihrem Beruf sorgen sie für den entscheidenden Unterschied und stehen dabei anderen Menschen gerade auch in harten Zeiten zur Seite. Jeder, der schon einmal im Krankenhaus war oder ein Familienmitglied in Pflege erlebt hat, weiß, wie wichtig es ist, sich auf die Kenntnisse, die Erfahrung und sozialen Kompetenzen dieser Fachkräfte verlassen zu können. Ein Berufsfeld für alle, die eine Arbeit mit hohen Idealen suchen und durch eigene Kraft die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen möchten.

Neben der sinnstiftenden Komponente haben soziale Berufe auch den Vorteil, dass sie Sicherheit und eine Zukunftsperspektive bilden. Auch künftig wird hier Nachwuchs benötigt und der Bedarf dürfte in einigen Feldern auch weiterhin ansteigen. Des Weiteren stehen hier verschiedene Bereiche für zusätzliche Spezialisierungen zur Verfügung, je nachdem, ob man mit alten Menschen, Kranken oder mit Kindern arbeiten möchte. Neben dem nötigen Fachwissen und sozialen Fähigkeiten werden hier häufig auch verwaltungstechnische und rechtliche Grundkenntnisse vermittelt.

Das Wohl des Menschen steht im Mittelpunkt

Zwar sind Soziale Berufe häufig klassische Ausbildungsberufe, allerdings gibt es auch Tätigkeiten die man im dualen Studium erlernt oder für die ein Universitätsabschluss Voraussetzung sind. Zusätzlich zu den bereits genannten Aufgabengebieten im Bereich Kranken- und Altenpflege gehören Therapeuten, Pädagogen, Logopäden, Erzieher, Sozialarbeiter, Streetworker und andere Jobs zum umfangreichen Aufgabengebiet „Soziale Berufe“. Sie alle eint ein Ziel: Das Wohl des Menschen steht im Mittelpunkt.

Erste Erfahrungen über FSJ oder Bufdi

Erste Erfahrungen in einem sozialen Beruf ermöglichen Praktika, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (Bufdi). Hier können Jugendliche vorab in einen Beruf hineinschnuppern, erste Erfahrungen sammeln und so leichter entscheiden, ob eine Ausbildung in diesem Arbeitsfeld die richtige Entscheidung ist.

Mehr zum Thema Ausbildung sowie hilfreiche Tipps für angehende Berufseinsteiger finden sich in der aktuellen Beilage der Badischen Neuesten Nachrichten für die Gesamtausgabe, die Region Hardt/Bretten, Pforzheim und Bruchsal sowie für Mittelbaden und ABB.