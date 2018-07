B 462 ab Freitag wieder zweispurig

Gute Nachricht für die Autofahrer auf der B 462 zwischen Gaggenau und Kuppenheim: Die Arbeiten an der Fahrbahndecke können laut dem Regierungspräsidium rund drei Wochen früher als angekündigt beendet werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Ende August andauern.

Fahrbahnen wieder offen

Die seit dem 21. Juni laufende Sanierung an der B 462 zwischen Gaggenau und Kuppenheim kann bis Freitagabend, 27. Juli, weitestgehend abgeschlossen werden. Die Fahrbahn der B 462 in Richtung Gaggenau wird den Verkehrsteilnehmern wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Einschränkungen gibt es in der Woche ab dem 30. Juli in Richtung Rastatt. In dieser Woche wird den Verkehrsteilnehmern aufgrund der noch notwendigen Demarkierungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.