Bad Wildbads Bürgermeister sorgt sich um Sicherheit von Bürgern und Touristen

Politik muss diesem Treiben Einhalt gebieten

Nach einer vermuteten Wolfsattacke in Bad Wildbad mit mehr als 40 toten Schafen fordert der Bürgermeister der Kurstadt von den politisch Verantwortlichen „klare Aussagen und Nachweise, dass der Mensch nicht gefährdet ist, wenn der Wolf hier durch die Wälder streift.“ Wenn die Rückkehr des Wolfes dazu führe, dass die Freizeitaktivitäten der Bevölkerung im Wald gefährdet seien oder sich Touristen im Wald künftig nicht mehr sicher fühlen, „dann muss die Politik diesem Treiben Einhalt gebieten“, teilte Klaus Mack (CDU) mit. „Dann wäre unsere Lebensweise erheblich eingeschränkt. Das wollen wir nicht einfach so hinnehmen.“

Wolf soll im Blutrausch 32 Schafe gerissen haben

Einen Großteil der Tiere soll der Wolf gerissen haben, einige mussten wegen schwerer Verletzungen getötet werden. Unklar ist, wie viele Tiere ertranken, weil sie in Panik in einen nahen Bach sprangen. Dem baden-württembergischen Umweltministerium zufolge wurden 32 Tiere gerissen. „Nach den ersten Untersuchungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) vor Ort ist dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf verantwortlich“, hieß es. Zuvor hatten Experten von Landratsamt, Landwirtschaftlicher Versuchsanstalt und dem Landesschafzuchtverband den Vorfall untersucht.

Gewissheit solle die genetische Eilanalyse von Proben der toten Tiere bringen. Diese habe das Umweltministerium beantragt. Das dauere sieben Tage, sagte ein Sprecher. Falls die Risse tatsächlich auf einen Wolf zurückgehen, könne der betroffene Schäfer mit einer raschen Entschädigung rechnen.

Schäfer soll rasch entschädigt werden

Nach Angaben der Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes, Anette Wohlfarth, befand sich die Herde mit mehr als 150 Tieren auf einem umzäunten Areal. Sie sei erst vor wenigen Tagen vom Stall auf die Weide gekommen. Der Wolf sei eventuell über den nahen Fluss eingedrungen. „Es war ein Bild des Grauens“, schilderte Wohlfarth ihre Eindrücke vom Besuch der Weide.

Es war ein Bild des Grauens

Der Vorfall ist für sie ein trauriger Beleg für die lange gehegte Vermutung: „Weidetierhaltung und Wolf zusammen funktioniert nicht flächendeckend in Baden-Württemberg.“ Auch Wolfsfreunde zeigten sich betroffen. „Jetzt gilt es, dem Schäfer so schnell wie möglich zu helfen“, meinte Nabu-Landeschef Johannes Enssle. Und es gelte, Baden-Württemberg schnell auf die Rückkehr der Wölfe vorzubereiten. Mit effektivem Herdenschutz ließen sich solche Vorfälle in der Regel verhindern.

Bad Wildbads Rathauschef Mack findet mit dem aktuellen Vorfall dagegen „die Mär vom friedlebenden Wolf, der nur erlegt, was er zur Nahrungsaufnahme benötigt“, offensichtlich widerlegt. Wenn die für die Offenhaltung der Landschaft so wichtigen Weidetiere nicht mehr geschützt werden könnten, „laufen alle bisherigen Programm ins Leere“, meinte der Rathauschef. Er befürchte, „dass unsere Weidetierhalter damit schlichtweg die Lust an ihrer Arbeit verlieren“. Der Frust sitze schon jetzt tief.

FDP fordert Abschied von „romantischer Wolfspatenschaft“

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke forderte die Grünen auf, ihre „romantische Wolfspatenschaft“ zu beenden. Der Wolf müsse unter die Kontrolle des Jagdrechts gestellt werden. Handlungsbedarf sieht zudem Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). Auch der Abschuss von Wölfen soll laut Klöckner möglich sein.

Arbeitskreis der CDU-Landtagsfraktion spricht sich für Abschuss aus

Der Arbeitskreis für Umwelt und Naturschutz der CDU-Landtagsfraktion spricht sich bereits für einen Abschuss aus. „In diesem Einzelfall halten wir es für notwendig, den Problem-Wolf, der sich offensichtlich im Blutrausch befunden hat, zu entnehmen“, sagte der Vorsitzende Paul Nemeth.

Was ist ein Blutrausch? Mit „Blutrausch“ ist der Beuteschlag-Reflex gemeint. Für einen Wolf sei das Überangebot auf einer Weide eine unnatürliche Situation, heißt es vom Nabu. Die Weidetiere können nicht flüchten, weshalb der Jagdtrieb des Raubtieres immer wieder ausgelöst wird. Deshalb könne es vorkommen, dass der Wolf mehr Tiere tötet als er sofort fressen könne.