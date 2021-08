Am 26. September ist Bundestagswahl. Jede Stimme zählt - kaum ein Satz fällt vor Wahlen häufiger als dieser.

Aber wer sind die Menschen hinter diesen Stimmen? Wie leben sie? Was bewegt sie? Was sind ihre Sorgen und Nöte? Was stört sie an der Politik? Und was wünschen sie sich für Deutschland?

Das wollten wir, die Volontärinnen und Volontäre der BNN, wissen. Und haben „12 Stimmen aus Baden“ gesammelt. Wir haben mit einem Landwirt aus Ettlingen gesprochen, einer Rentnerin aus Bühl, einem Lehrer aus Karlsruhe, einem Migranten aus Baden-Baden und einer Erstwählerin aus Bruchsal.

Mit einem Sozialhilfeempfänger aus Bretten, einem Unternehmer aus Achern, einer Klima-Aktivistin aus Rheinstetten, einem Wahlhelfer aus Königsbach-Stein. Mit einer Stammwählerin aus Weingarten, einer Krankenschwester aus Rastatt, einer Alleinerziehenden aus Gaggenau.

Stimmen aus Baden bilden Gesellschaft ab

Sie alle haben wir ausgewählt, weil sie zwei Sachen gemeinsam haben: Sie kommen aus dem Verbreitungsgebiet der BNN und sie stehen stellvertretend für bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft – also für Millionen „Stimmen aus Baden“.

Herausgekommen sind zwölf ganz unterschiedliche „Stimmen aus Baden“, die in den nächsten Wochen in unserer Zeitung und auf bnn.de zu Wort kommen.

Für unser Multimediaprojekt haben wir unsere 12 Stimmen nicht nur mit Block und Stift, sondern auch mit der Videokamera begleitet. Auf unserer Website und auf unserem Instagram-Kanal @badische_neueste_nachrichten sind die Ergebnisse zu sehen.

Seien Sie dabei und begleiten Sie unsere „12 Stimmen aus Baden“ auf ihrem Weg zur Bundestagswahl!