15-Jähriger soll im Landkreis Göppingen Autos gestohlen haben

Die Polizei hat in der baden-württembergischen Gemeinde Kuchen einen 15-Jährigen festgenommen. Der Vorwurf lautet, er sei mit geklauten Autos gefahren.

Ein Jugendlicher soll mehr als ein Dutzend Autos gestohlen und mit diesen dann ohne Führerschein gefahren sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten, befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte den 15-Jährigen in der Gemeinde Kuchen im Landkreis Göppingen festgenommen.

Polizei prüft weitere Fälle

Der mutmaßliche Täter soll die Fahrzeuge von April bis Ende Juli in mehreren Orten der Region entwendet haben. In Kuchen bei Geislingen wurde der Jugendliche von einem Zeugen festgehalten, bis die Polizei kam, berichteten die Ermittler.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl. Der Verdächtige soll auch im März einen Hausfriedensbruch in Donzdorf verübt haben. Die Polizei prüft den Angaben zufolge, ob der Jugendliche für weitere Autodiebstähle verantwortlich sein könnte.